Premier

"फ्लाईट कॅन्सल झाल्यामुळे चार तास उशीरा पोहोचलो पण.." वनिताने सांगितला परदेशातील चाहत्यांचा हृदयस्पर्शी अनुभव

Vanita Kharat Shared Emotional Memory Of Her Fan : अभिनेत्री वनिता खरात आणि अभिनेता ओंकार राऊतने नुकतंच सकाळ प्रीमियरला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांना आलेले चाहत्यांचे विविध अनुभव शेअर केले.
"फ्लाईट कॅन्सल झाल्यामुळे चार तास उशीरा पोहोचलो पण.." वनिताने सांगितला परदेशातील चाहत्यांचा हृदयस्पर्शी अनुभव
kimaya narayan
Updated on
Summary

  1. सोनी मराठीवरील लोकप्रिय कार्यक्रम ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ प्रेक्षकांमध्ये आणि जगभरातील मराठी प्रेक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय आहे.

  2. कार्यक्रमातील कलाकार वनिता खरात, ओंकार राऊत आणि श्याम राजपूत यांनी सकाळ प्रीमियरच्या कार्यालयात भेट दिली.

  3. या वेळी वनिता आणि ओंकार यांनी त्यांना आलेले चाहत्यांचे हृदयस्पर्शी अनुभव मुलाखतीत शेअर केले.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
marathi actor
Entertainment news
maharashtrachi hasya jatra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com