"फ्लाईट कॅन्सल झाल्यामुळे चार तास उशीरा पोहोचलो पण.." वनिताने सांगितला परदेशातील चाहत्यांचा हृदयस्पर्शी अनुभव

सोनी मराठीवरील लोकप्रिय कार्यक्रम 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' प्रेक्षकांमध्ये आणि जगभरातील मराठी प्रेक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय आहे.कार्यक्रमातील कलाकार वनिता खरात, ओंकार राऊत आणि श्याम राजपूत यांनी सकाळ प्रीमियरच्या कार्यालयात भेट दिली.या वेळी वनिता आणि ओंकार यांनी त्यांना आलेले चाहत्यांचे हृदयस्पर्शी अनुभव मुलाखतीत शेअर केले..Entertainment News : मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय कार्यक्रम म्हणजे महाराष्ट्राची हास्यजत्रा. सोनी मराठीवरील लोकप्रिय कार्यक्रमाची चर्चा कायमच पाहायला मिळते.जगभरात या कार्यक्रमात काम करणाऱ्या कलाकारांची लोकप्रियता आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत वनिता खरात आणि ओंकार राऊतने त्यांना आलेला चाहत्यांचा हृदयस्पर्शी अनुभव शेअर केला. .महाराष्ट्राची हास्यजत्रा मधील ओंकार राऊत, वनिता खरात आणि श्याम राजपूत यांनी सकाळ प्रीमियरच्या कार्यालयात हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी दिलेल्या मुलाखतीत त्यांचे विविध अनुभव शेअर केले. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया. .ओंकार म्हणाला की,"आपण कायम म्हणतो की मराठी भाषा सातासमुद्राकडे पोहोचली आहे पण तिथे गेल्यावर आम्ही ते अनुभवलं. तिकडचे जे पालक असतात आणि त्यांची लहान लहान मुलं असतात ते आम्हाला कायम सांगतात की तुम्हाला बघून आमची मुलं मराठी शिकतात. त्यानंतर एका प्रयोगावेळी एक आई आली होती. ती म्हणाली 'एकदा माझ्या मुलाने मला विचारलं की "आई न्यूनगंडचा अर्थ काय ?" तेव्हा मी चकित झाले की त्याला हा अर्थ कुठून कळला. मग मला समजलं की हास्यजत्रांच्या एका स्किटमध्ये हा शब्द होता." हे सांगताना तिच्या डोळ्यात पाणी होतं. तेव्हा मला जाणीव झाली की ही किती मोठी जबाबदारी आहे. ".तर वनिताने सांगितलं की "आम्ही हास्यजत्राचा यूएस दौरा करत होतो. आमचा संध्याकाळी 4 चा प्रयोग होता. तर आमची सकाळची फ्लाईट होती त्या ठिकाणी जाण्यासाठी यूएसमधील एका शहरातून. पण ती फ्लाईट अचानक कॅन्सल झाली. मुसळधार पाऊस होता त्यामुळे ती फ्लाईट कॅन्सल करण्यात होती. आम्हाला ज्या ठिकाणी जायचं होतं तो रोडने प्रवास 8-10 तासांचा होता. आधीच त्या प्रयोगच 950 लोकांचं बुकिंग झालं होतं. ती लोक खूप लांबून त्या प्रयोगाला येणार होते. म्हणजे बांद्रयाला प्रयोग आहे तर लोक कर्जतवरून येणार आहेत. तर आम्ही गाडीतच कॉस्च्युम घातले, मेकअप करून तयार झालो. आम्ही आठ वाजता पोहोचलो. आम्ही जेव्हा तिथे थिएटरमध्ये गेलो तेव्हा पाहिलं की ती 950 लोकं आमच्यासाठी थांबली होती. त्यांना आम्हाला भेटायचं होतं. ते खूप भारावून टाकणारं होतं.".दुसरी आणखी एक आठवण तिने सांगितली. ती म्हणाली,"आमचा एक प्रयोग होता युएसमध्येच आणि तो संपल्यानंतर आम्हाला लगेच फ्लाईट पकडण्यासाठी निघायचं होतं. आम्ही आधीच प्रेक्षकांना विनंती केली होती की आम्हाला लगेच निघायचं असल्यामुळे प्रयॊग झाल्यानंतर भेटण्यासाठी बॅकस्टेजला येऊ नका कारण आम्हाला लगेच निघायचं आहे. प्रयोग झाला पण तरीही काहीजण बॅकस्टेजला उभे होते. त्यात एक ताई होत्या, त्यांच्याबरोबर त्यांचा मुलगा होता. तो स्पेशल चाईल्ड होता. त्यांच्या डोळ्यात पाणी होतं आणि त्यांना फोटो काढ्याचा होता. आम्ही फक्त त्यांना आत पाठवायला सांगितलं. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की त्यांचा मुलगा स्पेशल चाईल्ड आहे. त्याच्या चेहऱ्यावर त्याच्या आसपास काय घडतंय याबाबत काहीच प्रतिक्रिया दिसत नाही. त्याला ते समजत नाही. पण जेव्हा तो तुमचा कार्यक्रम बघतो तेव्हा ते एक्स्प्रेशन त्याच्या चेहऱ्यावर येतात. ही आमच्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. ते दोघं नवरा बायको शेवट्पर्यंत आमच्यासमोर हात जोडून उभे होते. ते त्यामुळे खूप भारावणारं होतं.".