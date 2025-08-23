डोळ्यातून अश्रूचा एक थेंब दिसण्यासाठी विद्याला द्यावे लागले इतके टेक्स ! "प्रदीपना अचूक शॉट..."

विद्या बालनच्या पदार्पणातील सिनेमा "परिणीता" तिच्या अभिनयामुळे प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेला.हा सिनेमा 1914 मधील बंगाली कादंबरीवर आधारित असून सैफ अली खान, संजय दत्त आणि रायमा सेन यांच्या भूमिका होत्या. .Bollywood News : पदार्पणातच विद्याला घराघरात पोहोचवणारा सिनेमा म्हणजे परिणीता. या सिनेमातील तिचा अभिनय, तिचा वावर चर्चेत राहिला. एक सहज सुंदर अभिनेत्री म्हणून ती नावारूपास आली. येत्या दोन आठवड्यात हा सिनेमा पुन्हा प्रदर्शित होतोय. या निमित्त दिलेल्या मुलाखतीत विद्याने या सिनेमाच्या काही खास आठवणी शेअर केल्या. .दिवंगत निर्माते प्रदीप सरकार यांनी परिणिता या सिनेमाची निर्मिती केली होती. 1914 मध्ये गाजलेल्या बंगाली कादंबरीवर हा सिनेमा आधारित होता. सैफ अली खान, संजय दत्त आणि रायमा सेन यांच्या या सिनेमात मुख्य भूमिका होत्या. .पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत विद्या म्हणाली की,"मी माझ्या सुरुवातीच्या काळात जे काही शिकले त्याचा पाया प्रदीप दादा होते. बारकाव्यांकडे ते अतिशय लक्ष द्यायचे. फक्त अभिनयच नाही तर छोट्या छोट्या गोष्टींकडेही त्यांचं लक्ष असायचं. कबुतरांना योग्यवेळी उडवणं, खिडकीबाहेर योग्यवेळी पानं पडणं अशा गोष्टींसाठीही ते शंभर टेक घ्यायचे, त्यांचं म्हणणं होतं की प्रत्येक गोष्टीत लय असते. ".याबद्दलची एक आठवण सांगताना ती म्हणाली की,"एका गाण्यातील एका ओळीला अचूकपणे साकारण्यासाठी मला 28 टेक द्यावे लागले. त्यांना परफेक्शन लागायचं. गाण्यात एका ओळीला माझ्या डोळ्यातून एक थेंब अश्रू पडतो असा शॉट होता तो शॉट परफेक्ट यावा यासाठी मला इतके टेक द्यावे लागले. माझी हेअर स्टायलिस्ट शलाका सुद्धा त्यांच्याकडूनच ही गोष्ट शिकली.".2023 मध्ये प्रदीप सरकार यांचं निधन झालं. त्यावेळी ते 67 वर्षांचे होते. त्यांनी एकलव्य द रॉयल गार्ड, मर्दानी, हेलिकॉप्टर ईला यांसारख्या भन्नाट सिनेमांचंही दिग्दर्शन केलं आहे. .दरम्यान परिणीता या कादंबरीवर आधारित आतापर्यंत दोन सिनेमे बनले आहेत. १ ९ ५ ३ साली याच नावाने सिनेमा बनवण्यात आला होता. अशोक कुमार, मीना कुमारी यांच्या मुख्य भूमिका या सिनेमात होत्या. बिमल रॉय यांनी या सिनेमाचं दिग्दर्शन केलं होतं. .FAQs : Q1. विद्या बालनचा पदार्पणातील सिनेमा कोणता होता?👉 परिणीता (2005).Q2. परिणीता सिनेमा कोणत्या कादंबरीवर आधारित आहे?👉 1914 मध्ये प्रकाशित झालेल्या बंगाली कादंबरीवर.Q3. या सिनेमाचे दिग्दर्शन कोणी केले?👉 प्रदीप सरकार.Q4. परिणीतामध्ये विद्या सोबत कोणकोणत्या कलाकारांनी काम केले?👉 सैफ अली खान, संजय दत्त, रायमा सेन.Q5. परिणीता पुन्हा केव्हा प्रदर्शित होतोय?👉 येत्या दोन आठवड्यांत..ऐश्वर्या नारकर, तितिक्षा आणि सुरुची बनल्या बिझनेस वुमन ! नव्या व्यवसायाचं नावही आहे खास .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.