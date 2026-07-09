पैसे नाहीत, मुलं ऐकत नाहीत! तरीही के.के. मेनन बदलणार 'या' शाळेचं नशीब; पाहा कधी रिलीज होणार 'आदर्श बाल विद्यालय'

प्राइम व्हिडिओने त्यांच्या आगामी 'आदर्श बाल विद्यालय' या ओरिजिनल सीरिजची घोषणा केली असून येत्या २४ जुलैला या मालिकेचा वर्ल्ड प्रीमियर होणार आहे. या मालिकेत दमदार अभिनेता के.के. मेनन मुख्य भूमिकेत दिसणार असून, त्यांच्यासोबत अर्चना पूरण सिंह, नवीन कस्तुरिया, प्रसन्ना बिष्ट, अभिमन्यु सिंह, देवेन भोजानी, अजितेश गुप्ता, अन्नपूर्णा सोनी आणि प्राची शाह यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. या मालिकेची कथा एका पडझड झालेल्या आणि डबघाईला आलेल्या शाळेभोवती फिरते..काय आहे 'आदर्श बाल विद्यालय'ची गोष्ट?या शाळेचे मुख्याध्यापक ज्ञानेश्वर त्रिपाठी (के.के. मेनन) हे स्वभावाने अतिशय बेफिकीर पण तितकेच मनमिळावू आहेत. केंब्रिजमध्ये होणाऱ्या एका प्रतिष्ठित सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राममध्ये सहभागी होण्याचे त्यांचे स्वप्न असते. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ते आपल्या मागासलेल्या शाळेचा कायापालट करण्याचा विडा उचलतात आणि शिक्षकांची एक अतरंगी टीम तयार करतात..पण हा प्रवास वाटतो तितका सोपा नसतो. वर्गातील दंगामस्ती करणारी मुले, शाळा चालवण्यासाठी नसलेली साधनसामग्री, पालकांची उदासीनता आणि सरकारी बाबूंच्या अडचणी... अशा अनेक आव्हानांचा सामना करत ज्ञानेश्वर त्रिपाठी आपली शाळा कशी वाचवतात, याची ही मजेशीर गोष्ट आहे. विनोद आणि भावनांचा सुरेख मेळ घालत ही मालिका 'काहीच किंमत नसलेली संस्थाही कशी भरारी घेऊ शकते', हे दाखवून देते..पोशम पा पिक्चर्सच्या बॅनरखाली बिस्वपती सरकार आणि समीर सक्सेना यांनी या सीरिजची निर्मिती केली असून, हिमांक गौर यांनी या सात भागांच्या हलक्या-फुलक्या कॉमेडी सीरिजचे दिग्दर्शन केले आहे. बिस्वपती सरकार, अक्षय अस्थाना, नूपुर पाई, तत्सत पांडे आणि मेघना श्रीवास्तव यांनी मिळून या मालिकेची कथा लिहिली आहे..३ मिनिटांवर हॉस्पिटल पण पोहोचायला १५ मिनिटं लागली... सुचित्रा यांनी सांगितला काळजाचा ठोका चुकवणारा प्रसंग! आदेशची हार्ट लाइन ओपन केली होती….सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.