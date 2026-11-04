बाबासारखीच दिसते आदिनाथ कोठारेची लेक! रामायणच्या प्रीमियरला लेक जिजाची आजोबांसोबत एन्ट्री, Viral Video

MAHESH KOTHARE ATTENDS RAMAYANA PREMIERE TO SUPPORT SON ADINATH: बहुचर्चित 'रामायण' हा सिनेमा उद्या, ५ नोव्हेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून या सिनेमाची चर्चा रंगली होती. दरम्यान, नुकताच या सिनेमाचा प्रीमियर सोहळा पार पडला. या सोहळ्याला सिनेमातील अनेक कलाकारांनी हजेरी लावली होती. यावेळी आलिया भट्ट, रणबीर कपूर यांच्यासह त्यांचे संपूर्ण कुटुंब उपस्थित होते. या सगळ्यात मराठी अभिनेता आदिनाथ कोठारेनेही सहभाग घेतला होता. यावेळी तो त्याची लेक जिजासह पाहायला मिळाला..आदिनाथसोबत त्याचे वडील आणि ज्येष्ठ अभिनेते-दिग्दर्शक महेश कोठारे हेदेखील उपस्थित होते. आदिनाथसाठी हा त्याच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा प्रोजेक्ट असल्याने वडिलांनी आवर्जून हजेरी लावली होती. दरम्यान, बाप-लेकीची ही जोडी पाहून चाहत्यांनी त्यांचं कौतुक केलं आहे. अनेकांनी जिजा अगदी वडिलांसारखी दिसत असल्याच्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळत आहे की, आदिनाथने जांभळ्या रंगाचा डिझायनर कुर्ता परिधान केला होता, तर जिजानेही वडिलांना मॅच होईल असा जांभळ्या रंगाचा कुर्ता सेट घातला होता. या दोघांची जोडी पाहून चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा हा व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरत आहे..काही दिवसांपूर्वी जिजा आई उर्मिलासोबतही 'मैत्रेय' सिनेमाच्या ट्रेलर लॉन्च सोहळ्यात सहभागी झाली होती. त्यामुळे आई-वडील दोघांसोबतही तिचं खास बॉण्डिंग पाहायला मिळत आहे. .वडील खिळ्यांवर झोपायचे, छातीवर वीट ठेवून फोडायचे; कमलेश सावंत यांनी सांगितला वडिलांचा थरारक किस्सा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.