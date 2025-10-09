'तो अंगावर धावून आला आणि...' आदिश वैद्यनं सांगितलं 'आई आणि बाबा रिटायर...' मालिका सोडण्याचं कारण, म्हणाला... 'सगळ्यासमोर शिव्या...'

छोट्या पडद्यावरील 'आई आणि बाबा रिटायर होत आहेत' ही मालिका प्रेक्षकांचा अल्पवधीतच आवडती झाली. या मालिकेत आई-बाबांच्या रिटारयरमेंट नंतरचं आयुष्य आणि घरगुती जबाबदाऱ्या याची कौटुंबिक गोष्ट या मालिकेतून दाखवण्यात आलं. 2 डिसेंबरला ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीत आली. परंतु 9 महिन्यातच या मालिकेचा गाशा गुंडाळला. या मालिकेत अभिनेता आदिश वैद्य याने मकरंद किल्लेदाराचं पात्र साकारलं होतं. परंतु त्याने अचानक मालिका का सोडली असा प्रश्न नेटकऱ्यांना पडला होता. परंतु त्याने मुलाखतीत याबाबत भाष्य केलय..सकाळ प्रीमियरला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये बोलताना आदिश वैद्यने अनेक गोष्टीवर गप्पा मारल्या. आपल्या वयक्तिक आयुष्यावर त्याने अनेक गोष्टी शेअर केल्या. दरम्यान आई आणि बाबा रिटायर होत आहेत' ही मालिका सोडण्याचं खरं कारण त्याने मुलाखतीत बोलताना सांगितलं. तो मुलाखतीत बोलताना म्हणाला की, 'जेव्हा तुम्हाला ऑन स्क्रीन शिव्या घातल्या जातात. तुम्हाला सगळ्यासमोर ओरडलं जातं, किंवा शिवीगाळ करत कोणी अंगावर येत असेल तर तुमचा आत्मसन्मानाचा विषय तिथं येतो. कारण एक माणूस आणि एक कलाकार म्हणून मी हे कधीच अनुभवलं नव्हतं.'.पुढे बोलताना आदिश म्हणाला...'माझ्या बाबांना बरं नव्हतं, ते हॉस्पिटलमध्ये होते. त्यावेळी मी त्या माणसाला आधीच सांगितलेलं की, मला उद्या तीन तासासाठी हॉस्पिटलला जायचं आहे. लीलावतीमध्ये माझे वडिल क्रिटिकल कंडिशनमध्ये होते. परंतु तो सेटवर आरडाओरड करत माझ्या अंगावर धावून आला. तोंडाजवळ येऊन शिवीगाळ करु लागला. माझ्याबाबतीत असं पहिल्यांदाच घडलं होतं. त्यामुळे मी मालिका सोडण्याचा निर्णय घेतला.' असा खुलासा आदिश वैद्यनं केलाय. .तसंच तो हे ही म्हणाला की, 'मी जर दुसऱ्याचा आदर करतो तर माझा पण आदर करावा हीच अपेक्षा असते. त्यामुळे कधी या सेटवर कधी दुसऱ्या सेटवर शुट करायचं असेल तर ते माझ्यासाठी सोपं नव्हतं. अनेक गोष्टीचं प्रेशर प्रोडक्शनमधील एका माणसाने घेतलं. त्यामुळे थोडा वाद झाला. तुझ्या ताराखा मॅनेज करणार जमणार नाही वगैरे असा सेटवर ओरडू लागला. परंतु मालिका सुरु होण्यापूर्वी त्याच टर्मवर मालिकेत घेतलं होतं. '.'कसं काय पाटील बरं हाय का?' जान्हवीच्या आईचं गाणं ऐकलं का? ऑन स्क्रीन आईचं तेजश्री प्रधाननं सुद्धा केलं कौतुक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.