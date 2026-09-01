'सनई चौघडे' मधील आईच्या भूमिकेसाठी बारीक झाली अदिती सारंगधर; कसं घटवलं वजन? म्हणाली- दररोज धने- जिऱ्याचं...

भूमिका कोणत्याही असो कलाकार त्यासाठी मेहनत घेताना दिसतात. मग ते मोठ्या पडद्यावरील कलाकार असोत किंवा छोट्या पडद्यावरचे. आपल्या भूमिकेसाठी कलाकार त्यांच्या वजनापासून ते गेटअप पर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर मेहनत करताना दिसतात. अशीच मेहनत झी मराठीच्या अभिनेत्रीने देखील केलीये. ही अभिनेत्री आहे 'सनई चौघडे' मालिकेतील तेजस्वीनी खानोलकर म्हणजेच अभिनेत्री अदिती सारंगधर. अदिती मालिकेत तीन मुलांच्या आईची भूमिका साकारतेय. मात्र जेव्हा मालिका सुरू झाली तेव्हा ती कोणत्याही बाजूने तीन मुलांची आई वाटत नाही अशा प्रतिक्रिया ऐकायला मिळाल्या. तेजस्विनीचा लूक पाहून अनेकजण अदितीला ‘संतूर मॉम’ अशी कॉम्प्लिमेंट देतात. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने या भूमिकेसाठी केलेली मेहनत सांगितलीये..अदितीने नुकतीच राजश्री मराठी' ला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'आता मालिका पाहून सगळे मला ‘संतूर मॉम’ म्हणत आहेत. पण, या फिटनेसाठी मी गेली वर्षभर खरंच खूप जास्त मेहनत घेतलीये. स्किनची काळजी घेतली, नित्यनियमाने वर्कआऊट करतेय, सगळं डाएट फॉलो केलंय…याशिवाय मी माझ्या मानसिक आरोग्याचीही काळजी घेतलीये. आता लोक खरंच म्हणत आहेत की तू बारीक झालीयेस. त्यामुळे, अशा प्रतिक्रिया ऐकून खरंच खूप छान वाटतं. मी धने-जिऱ्याचं पाणी दररोज पिते. Apple cider vinegar माझ्याकडे असतं, ज्यामुळे जेवणानंतर उत्तम पचन होतं. याशिवाय जेवणात मी राजगिऱ्याची भाकरी खाते.'.ती पुढे म्हणाली, 'आपण आपलं वय स्वीकारलं पाहिजे. आपण आयुष्यात Acceptance वाढवला तर बऱ्याच गोष्टी सोप्या होतात. आता मी म्हटलं की, मला लीड भूमिकाच करायच्या आहेत…अर्थात लीड भूमिका माझ्या वयाच्या अभिनेत्री सुद्धा करत आहेत. पण, मला सांगायचं इतकंच आहे की, आपण वय Accept केलं की, आपण जास्त छान दिसतो असं मला वाटतं. आम्हाला ही भूमिका टिपिकल आईसारखी साकारायची नव्हती. अर्थात ती आता कशी आई आहे…नेमकी कोण आहे याचा उलगडा होईलच.' .अदितीने सहा महिन्यात स्वतःवर खूप मेहनत घेतली आणि स्वत:ला पूर्णपणे ट्रान्सफॉर्म केलं. एक पोस्ट करत तिने बिफोर आणि आफ्टरचा फोटो शेअर केला होता. तिने लिहिलं, '६ महिने..एक निर्णय अन् माझं पूर्णपणे एक वेगळं रूप. जेव्हा हा प्रवास मी सुरू केला तेव्हा मला झटपट उपाय नको होते. मला फक्त निरोगी, सशक्त आणि आत्मविश्वासू बनायचं होतं. आज या दोन्ही फोटोंकडे पाहून मी अभिमानाने सांगू शकते की, या फिटनेस जर्नीमध्ये सातत्य राखणं हा मी घेतलेला सर्वात योग्य निर्णय होता. हा बदल (transformation) सोपा नव्हता.' ‘सनई चौघडे’बद्दल सांगायचं झालं तर, ही मालिका झी मराठीवर दररोज रात्री ८:३० वाजता प्रसारित केली जाते..चेहऱ्यावर पिंपल्स येत असतील तर काय कराल? 'पाठराखीण' फेम दीप्ती लेलेने दिल्या खास टिप्स; म्हणाली- कोणतंही प्रोडक्ट... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.