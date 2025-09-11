अखेर आहिल्यादेवीसमोर आदित्य-पारुचं सत्य समोर येणार, दोघांना देवीआई घराबाहेर काढणार, प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले, 'हा फालतूपणा...'

1 पारु मालिकेत नविन ट्विस्ट आला आहे.2 आहिल्यादेवीला आदित्य पारुचं सत्य समजणार आहे.3 प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांनी मालिकेवर टीका केली आहे. .झी मराठीवरील पारु मालिका सध्या घराघरात पोहचली आहे. पारु मालिकेतील सर्व पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील एक भाग झाले आहेत. मालिकेत सध्या वेगवेगळे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. मालिकेत आहिल्यादेवी आदित्य आणि साजिरीचं लग्न झालं पाहिजे असा अट्टहास करत असते. तर दुसरीकडे सयाजी मामा आहिल्यादेवीला आदित्य पारुचं सत्य सांगण्याचा प्रयत्न करत असतात. परंतु आहिल्या त्यांचा बोलणं मनावर घेत नाही. उलट आदित्य आणि साजिरीचं साखरपुड्याची तयारी करत असते. .दरम्यान मालिकेत आता झी मराठीने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर मालिकेचा नवा प्रोमो शेअर केलाय या प्रोमोमध्ये आदित्य आणि साजिरीला अंगठी घालणार तेवढ्यात सयाजी मामा तिथं येतात. आदित्यला थांबवतात आणि म्हणातात, 'थांब आदित्य हीच ती वेळ आहे. खरं काय ते सगळ्यांना सांगून टाक' हे ऐकताच आदित्यच्या हातातील रिंग खाली पडते, आणि पारुच्या पायाजवळ जाते. .प्रोमोमध्ये पुढे असं दाखवण्यात आलं की, आदित्य पारुचा हात पकडत आहिल्याकडे जातो आणि म्हणतो, 'आई माझं पारुवर प्रेम आहे. आमचं लग्न झालय' हे ऐकताच आहिल्या मोठ्याने आदित्यवर ओरडते आणि कॉलर पकडून त्याला आणि पारुला घराबाहेर काढते, आणि म्हणते...'या आहिल्यादेवीच्या आयुष्यात खोट्याला जागा नाही. मग तो माझा मुलगा असला तरी'.सध्या मालिकेचा प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांच्या अनेक कमेंट्स येताना पहायला मिळत आहे. अनेकांचं कमेंट्स करत म्हटलय की, 'असला फालतूपणा बंद करा' तर अनेकांनी आहिल्याला दोष देत म्हटलं की, 'हिने कधी आईसारखं प्रेम लावलं नाही आणि तत्व घेऊन येते' तर अनेकांनी मालिका संपवा अशा कमेंट्स सुद्धा केल्या आहेत. सध्या या मालिकेचा प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .FAQS.पारु मालिकेच्या नव्या प्रोमोमध्ये काय दाखवलं आहे?नव्या प्रोमोमध्ये आदित्य पारुचं लग्न झाल्याचं सत्य आहिल्यादेवीसमोर कबूल करतो..आहिल्यादेवीने आदित्य आणि पारुशी कसं वागलं?तिने आदित्य आणि पारुला घराबाहेर काढलं आणि खोट्याला जागा नसल्याचं सांगितलं..नेटकऱ्यांची या प्रोमोवर काय प्रतिक्रिया आहे? अनेकांनी याला "फालतूपणा" म्हटलं असून, काहींनी मालिका बंद करण्याची मागणी केली आहे..सयाजी मामाची भूमिका या प्रोमोमध्ये काय आहे?सयाजी मामा आदित्यला सत्य सांगायला प्रवृत्त करतात..महेश मांजरेकरांची लेक मराठी सिनेमात येणार? सई मांजरेकरला करायचंय मराठी चित्रपटात काम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.