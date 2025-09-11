Premier

अखेर आहिल्यादेवीसमोर आदित्य-पारुचं सत्य समोर येणार, दोघांना देवीआई घराबाहेर काढणार, प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले, 'हा फालतूपणा...'

Aditya Paru marriage truth revealed scene viral : पारु मालिकेचा नवा प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या प्रोमोमध्ये आहिल्यादेवीला आदित्य आणि पारुचं सत्य समजणार आहे. हा प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांनी 'हा फालतूपणा बंद करा' अशा कमेंट्स करताना दिसत आहेत.
Aditya Paru marriage truth revealed scene viral

Aditya Paru marriage truth revealed scene viral

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 पारु मालिकेत नविन ट्विस्ट आला आहे.

2 आहिल्यादेवीला आदित्य पारुचं सत्य समजणार आहे.

3 प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांनी मालिकेवर टीका केली आहे.

Loading content, please wait...
viral
Marathi Actress
marathi actor
trolled
Marathi Serial
Entertainment news
Netizens
instagram post

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com