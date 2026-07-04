'खाशाबा'ची घोषणा होताच नागराज अण्णांची मोठी खेळी! आता ओटीटीवर येणार मंजुळेंचा तो पुरस्कार विजेता सिनेमा

एखादी मोठी दुर्घटना घडते, तेव्हा बातमी कव्हर करायला गेलेल्या पत्रकाराने आधी स्वतःची व्यावसायिक जबाबदारी पार पाडायची की तिथे रडणाऱ्या, संकटात अडकलेल्या माणसाला मदत करायची? व्यावसायिक कर्तव्य आणि मनातली माणुसकी यातली हीच नाजूक सीमारेषा दाखवणारा एक जबरदस्त मराठी चित्रपट लवकरच आपल्या भेटीला येत आहे. मराठी ZEE5 ने आपल्या आगामी ‘फ्रेम’ (Frame) या ओरिजिनल चित्रपटाची घोषणा केली असून, हा सिनेमा थेट आपल्या मनाला हात घालणार आहे..विक्रम पटवर्धन यांनी लेखन आणि दिग्दर्शन केलेल्या या चित्रपटात नागराज मंजुळे, अमेय वाघ, मुग्धा गोडसे आणि अक्षया गुरव या तगड्या कलाकारांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. हा चित्रपट येत्या १० जुलै २०२६ रोजी थेट 'झी५' वर रिलीज होणार आहे. 'फ्रेम' हा एक अत्यंत प्रभावी आणि विचार करायला लावणारा सामाजिक चित्रपट आहे. कथेची पार्श्वभूमी आहे पुण्यातील एका प्रसिद्ध वृत्तपत्राच्या न्यूजरूमची. इथे दोन वेगवेगळ्या विचारसरणीचे लोक एकत्र काम करत आहेत. एक आहेत चंदू पानसरे (नागराज मंजुळे), जे अत्यंत अनुभवी आणि तळागाळातील वास्तव टिपणारे ज्येष्ठ छायाचित्र पत्रकार (Photo Journalist) आहेत. त्यांचा एकच नियम आहे- "आधी फोटो, मग बाकी सगळं.".दुसरीकडे आहे सिद्धार्थ देशमुख (अमेय वाघ), जो पत्रकारितेच्या जगात नवीन आहे, आदर्शवादी आहे आणि पत्रकारिता करतानाही समोरच्याची माणुसकी जपली पाहिजे, या विचारांचा आहे. जेव्हा न्यूजरूममध्ये हे दोन वेगवेगळे विचार आमनेसामने येतात, तेव्हा त्यांच्यातील वैचारिक संघर्ष पाहाण्यासारखा असतो. प्रत्येक क्लिक सोबत त्यांना स्वतःच्या मूल्यांचा विचार करावा लागतो. मानवी दुःखाचे साक्षीदार होण्याची आणि ते कॅमेऱ्यात कैद करण्याची नेमकी काय भावनिक किंमत मोजावी लागते, याचंच थरारक आणि भावनिक चित्रण या सिनेमात पाहायला मिळणार आहे..एका भूकंपाने बदलून जातं सगळंच...या दोघांच्याही विचारांची आणि नैतिकतेची खरी परीक्षा तेव्हा लागते, जेव्हा एका विनाशकारी भूकंपाचे कव्हरेज करण्यासाठी हे दोघे मैदानात उतरतात. चहुबाजूला मृत्यू, ढिगारे आणि जगण्यासाठी चाललेला संघर्ष... अशा भयंकर परिस्थितीत कॅमेरा घेऊन फिरताना, समोर ढिगाऱ्याखाली दबलेल्या व्यक्तीचा फोटो आधी काढायचा की त्याला बाहेर काढायला मदत करायची? हा प्रश्न त्यांना छळू लागतो. अल्पवधीतच चर्चत आलेला हा चित्रपट येत्या १० जुलैपासून झी५ मराठीवर उपलब्ध होणार आहे..मला चामड्याच्या पट्ट्याने मारलं... पहिल्या पत्नीने नागराज मंजुळेंवर केलेले गंभीर आरोप, म्हणाल्या- 'तो माणूस...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.