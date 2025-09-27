85000000000 रुपये संपत्ती ! सलमानने बॉलिवूड करिअर बरबाद केलं पण बिझनेस करत त्याच्यापेक्षाही ठरला वरचढ

Bollywood News : साथिया, कंपनी, रोड यांसारख्या सिनेमांमध्ये काम करत अभिनेता विवेक ओबेरॉयने बॉलिवूडमध्ये सुरुवातीच्या काळात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण. बॉलिवूडचा चॉकलेट बॉय म्हणून तो प्रसिद्ध झाला. पण बॉलिवूडचा भाईजान सलमानशी घेतलेला पंगा त्याला चांगलाच महागात पडला. मेहनतीनं काही वर्षांत उभं केलेलं बॉलिवूड करिअर क्षणात त्याच्यासमोर बरबाद झालं. .आगामी सुपरस्टार म्हणून विवेकची चर्चा इंडस्ट्रीमध्ये होत असतानाच त्याला ऐश्वर्यासोबत क्यूँ हो गया ना ! या सिनेमात काम करण्याची ऑफर आली. या सिनेमाच्या शूटिंग दरम्यानच ते एकमेकांच्या प्रेमात पडले आणि डेट करू लागले अशा चर्चा होत्या. पण त्याचदरम्यान एक अशी गोष्ट घडली ज्यामुळे विवेकला इंडस्ट्रीतून जवळपास हाकलण्यात आलं. .विवेकने या सिनेमाच्या रिलीजदरम्यानच एक पत्रकार परिषद घेत सलमानने त्याला धमकी दिल्याचा आरोप केला. यानंतर विवेकचे ग्रह फिरले. त्यानंतर विवेकला जवळपास इंडस्ट्रीमधून बायकॉट करण्यात आलं. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तो या सगळ्यावर व्यक्त झाला. .एका मुलाखतीत विवेक म्हणाला की,"मी करिअरच्या अशा एका टप्प्यावर होतो जिथे मला बॉयकॉट करण्यात आलं होत. कुणीही मला काम द्यायला तयार नव्हतं. मी जे सिनेमे साइन केले होते त्यातूनही मला काढून टाकण्यात आलं होत. मला धमकीवजा फोन यायचे. कधी मला आईवरून धमकी दिली द्यायची कधी बहिणीवरून शिव्या द्यायचे. कधी वडिलांना धमक्या मिळाल्या. वैयक्तिक आयुष्य खूप खराब झालं होतं आणि मी डिप्रेशनमध्ये गेलो होतो."."मी ही परिस्थिती सांभाळू शकत नव्हतो तेव्हा मी माझ्या आईच्या मांडीवर डोकं ठेवून खूप रडलो. तिला विचारलं माझ्याबाबतीतच हे का घडलं ? मी तर खूप चांगला व्यक्ती आहे. तेव्हा आईने मला सांगितलं की, जेव्हा लोक तुला पाहून शिट्ट्या मारायचे, टाळ्या वाजवायचे. तू एकामागोमाग एक सिनेमे साइन केलेस तेव्हा विचारलंस का मीच का ? मग आता का विचरतोयस ? त्यानंतर माझी आई मला कॅन्सर हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेली. तिथे अनेक पेशंट्स होते जे त्यांच्या शेवटच्या स्टेजवर होते. काही लहान मुलं होती जे शाळेत जाण्याऐवजी, खेळण्याऐवजी किमोथेरपी करत होते. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की माझी अडचण यांच्यासमोर काहीच नाहीये.".त्यानंतर विवेक बॉलिवूडमध्ये करिअर घडवू शकला नाही पण त्याने बिझनेसमन म्हणून स्वतःची ओळख कमावली. त्यानंतर त्याने रियल इस्टेट, ज्वेलरी, दारू, अग्री-टेक, शिक्षण या क्षेत्रात गुंतवणूक करत खूप पैसे कमावले. विशेष म्हणजे हे सगळं त्याने कोणत्याही प्रकारे कर्ज न घेता केलं. आज विवेकची नेटवर्थ 8500 करोड रुपये आहे. जे त्याने वर्षभरात कमावले आहेत. यापुढे सलमानची कमाई फिकी आहे असं म्हणायला हरकत नाही. ."चुकीच्या पद्धतीने सुई टोचली आणि कॅन्सर शरीरभर पसरला" ; अभिनेत्रीचा धक्कादायक आरोप, म्हणाली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.