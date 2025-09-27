Premier

85000000000 रुपये संपत्ती ! सलमानने बॉलिवूड करिअर बरबाद केलं पण बिझनेस करत त्याच्यापेक्षाही ठरला वरचढ

Bollywood Actor Vivek Oberoi Inspiring Journey : सलमानने बॉलिवूडमधील करिअर बरबाद केलं पण तरीही निराश न होता अभिनेता विवेक ओबेरॉयने स्वतःची बिझनेसमन म्हणून ओळख कमावली आहे. जाणून घेऊया त्याच्या एकूण संपत्तीविषयी.
Bollywood News : साथिया, कंपनी, रोड यांसारख्या सिनेमांमध्ये काम करत अभिनेता विवेक ओबेरॉयने बॉलिवूडमध्ये सुरुवातीच्या काळात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण. बॉलिवूडचा चॉकलेट बॉय म्हणून तो प्रसिद्ध झाला. पण बॉलिवूडचा भाईजान सलमानशी घेतलेला पंगा त्याला चांगलाच महागात पडला. मेहनतीनं काही वर्षांत उभं केलेलं बॉलिवूड करिअर क्षणात त्याच्यासमोर बरबाद झालं.

