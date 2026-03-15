ऐश्वर्य ठाकरेला सर्वोत्कृष्ट नवोदित अभिनेत्याचा सन्मान..

Entertainment News : चित्रपटसृष्टीत एखाद्या नव्या कलाकाराची दमदार एंट्री झाली की त्याच्याकडे सगळ्यांचे लक्ष वेधले जाते. प्रभावी अभिनय, वेगळी भूमिका आणि योग्य संधी मिळाली तर नवोदित कलाकारही प्रेक्षकांच्या मनात वेगळी छाप निर्माण करू शकतो. अलीकडेच अभिनेता ऐश्वर्य ठाकरे याने अशाच प्रकारे आपल्या पहिल्याच चित्रपटातून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे..दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांच्या 'निशानची' या चित्रपटातील अभिनयासाठी ऐश्वर्य ठाकरे याला सर्वोत्कृष्ट नवोदित अभिनेता (परीक्षक निवड) हा सन्मान मिळाला आहे. या यशामुळे हिंदी चित्रपटसृष्टीत त्याची दमदार सुरुवात झाली असल्याचे मानले जात आहे. या सन्मानाबद्दल बोलताना ऐश्वर्यने अनुराग कश्यप यांचे विशेष आभार मानले. . "माझ्यावर विश्वास ठेवून मला त्यांच्या चित्रपटाचा भाग होण्याची संधी दिल्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे," असे तो म्हणाला. अनेकजण अनुराग कश्यप यांना विलक्षण दिग्दर्शक म्हणतात, पण माझ्यासाठी ते अत्यंत प्रामाणिक सर्जनशील व्यक्तिमत्त्व आहेत, असेही त्याने सांगितले. तसेच वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, जीशान अय्यूब, कुमुद मिश्रा आणि विनीत कुमार सिंह यांसह संपूर्ण टीमचेही त्याने आभार मानले..हा सन्मान मिळाल्यानंतर ऐश्वर्य ठाकरे अधिक जबाबदारीने काम करण्यास तयार असल्याचे सांगतो. पुरस्कार म्हणजे केवळ गौरव नाही, तर आणखी चांगलं काम करण्याची जबाबदारी आहे हे ही त्याने व्यक्त केले.