ऐश्वर्या नारकर यांना पाहून खुश पण प्रोमो पाहून भ्रमनिरास; असं काय आहे 'आमच्या लाडक्या नाईक बाई' प्रोमोमध्ये?

गेल्या महिन्याभरात स्टार प्रवाहने २ मालिकांची घोषणा केली होती. मात्र २९ मे रोजी वाहिनीने आणखी ६ नव्या मालिकांची घोषणा करून चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का दिला. जणू स्टार प्रवाहला एक वेगळं रूप मिळणार असल्याचं दिसतंय. असाच प्रयोग स्टार प्रवाहने लॉक डाउननंतर केला होता. आणि त्यानंतर या वाहिनीचा टीआरपी गगनाला भिडला होता. स्टार प्रवाहने घोषणा केलेल्या मालिकांमध्ये लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर यांची मुख्य भूमिका असलेली मालिकादेखील आहे. नुकताच या मालिकेचा प्रोमो समोर आलाय. मात्र हा प्रोमो प्रेक्षकांना फारसा रुचला नसल्याचं दिसतंय. .ऐश्वर्या यांच्या नव्या मालिकेचं नाव आहे 'आमच्या लाडक्या नाईक बाई'. या मालिकेच्या प्रोमोमध्ये ऐश्वर्या घरात आणि घराच्या बाहेर कामं करताना दिसतायत. त्या शिक्षिका आहेत. त्या म्हणतात, 'माझी दोन मुलं आयपीएस आहेत, तिसरा फॉरेन मिनिस्टर आहे आणि एक कलेक्टर आहे. दोन मुली डॉक्टर आणि एक मुलगी तर सुप्रीम कोर्टात जज आहे.' यात त्या त्यांच्या विद्यार्थ्यांबद्दल बोलताना दिसतायत. त्यानंतर जेव्हा त्यांना त्यांच्या मुलांबद्दल विचारलं जातं तेव्हा त्या एकदम शांत होतात आणि घरातून त्यांच्या मुलाचा आवाज येतो, आई तुझं कौतुक बास कर आणि माझा रुमाल शोधून दे.' हा प्रोमो पाहून प्रेक्षक मात्र निराश झालेत. .या प्रोमोवर प्रेक्षकांनी प्रतिक्रिया दिल्यात. हा कार्यक्रम अगदी 'आई कुठे काय करते' सारखाच दिसतोय असं त्यांचं म्हणणं आहे. एकाने कमेंट करत लिहिलं, 'आई कुठे काय करते २.०' आणखी एकाने लिहिलं, 'हे म्हणजे दिव्याखाली अंधारया आहे', दुसऱ्याने लिहिलं, 'हे खर्च आई कुठे काय करते सीझन २ सारखं दिसतंय.' मालिकेच्या प्रोमोवरून दुसऱ्यांना ज्ञानदान करणाऱ्या नाईकबाई स्वतःच्या मुलांना संस्कार द्यायला कमी पडल्यात का असं चित्र उभं करण्यात आलं आहे. आता ही मालिका प्रेक्षकांना आवडणार का हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे.