कुठूनच काहीत दिसत नसतं तरीही... साडीमधल्या बोल्ड लूकवर ऐश्वर्या नारकर यांचं उत्तर; म्हणाल्या, 'रिव्हिलिंग असं काही केलेलं नाही...'

आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांचं मन जिंकणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर सोशल मीडियावर चांगल्याच सक्रीय असतात. त्या कायम त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करताना दिसतात. मराठीतल्या एव्हरग्रीन अभिनेत्रींपैकी एक म्हणून त्यांचं नाव घेतलं जातं. या वयातही त्या अत्यंत फिट आहेत. मात्र मध्यंतरी त्यांनी शेअर केलेल्या फोटोंवर त्यांना बोल्ड लूकचा टॅग देण्यात आलेला. अगदी ते फोटो साडीमधले असूनही त्यांना ट्रोलही केलं गेलं. आता या सगळ्यावर ऐश्वर्या यांनी उत्तर दिलंय..ऐश्वर्या यांनी नुकतीच अमोल परचुरे यांच्या 'कॅचअप'ला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, '"बोल्ड लूकचं म्हणायचं तर मी कधीच रिव्हिलींग असं काही केलेलं नाही. लोकांना साडीतली ती पोज बोल्ड वाटते. खरं तर त्यात काहीच दिसत नसतं. कुठूनच काहीत दिसत नसतं. आशय तुलालवार माझं फोटोशूट करतो आणि तो मला अगदी मित्र, भावासारखा आहे. मला त्याच्यासमोर नेहमीच कंफर्टेबल वाटतं. तो एकदम करेक्टट क्लिक करतो. शूट करताना मला अजिबात काहीच दडपण वाटत नाही.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'तसंच त्या फोटोंमध्ये काहीतरी एक गंमत असते. पदर व्यवस्थित घेऊन पूर्ण साडीत काढलेले ते फोटो असतात पण त्या नजरेते, एक्सप्रेशन मध्ये काहीतरी जाणवतं. मला त्याच्याबरोबर ते फोटोशूट करताना नेहमीच मजा येते. ऐश्वर्या या शेवटच्या 'सातव्या मुलीची सातवी मुलगी' या मालिकेत दिसल्या होत्या. तर सध्या ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर 'शेवग्याच्या शेंगा' या नाटकातून रंगभूमी गाजवत आहेत. मालिका संपल्यानंतर ऐश्वर्या नारकर, तितीक्षा तावडे आणि सुरुची अडारकर यांनी स्वत:चा साड्यांचा बिझनेसही सुरु केला आहे..