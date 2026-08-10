अरेच्चा! डोंबिवलीच्या आहेत ऐश्वर्या नारकर; शाळेचं नाव वाचून विश्वास बसणार नाही; म्हणाल्या- आई खिडकीतून डब्बा...

छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाची जादू दाखवणाऱ्या लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर या सोशल मीडियावर कायम चर्चेत असतात. त्यांनी आपल्या वाटेला आलेली प्रत्येक भूमिका चोखपणे पार पाडलीये. कधी नायिका बनून तर कधी खलनायिका बनून त्यांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली. आता ऐश्वर्या पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. स्टार प्रवाहच्या 'आमच्या लाडक्या नाईक बाई' या मालिकेतून ऐश्वर्या पुन्हा एकदा मुख्य भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. मात्र या निमित्ताने पहिल्यांदाच त्यांनी आपल्या शाळेचं नाव सांगितलंय. .ऐश्वर्या यांच्या 'आमच्या लाडक्या नाईकबाई' या मालिकेच्या निमित्ताने स्टार प्रवाहने एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यात ऐश्वर्या यांच्या बालपणीच्या खऱ्या शाळेतल्या बाईंना बोलावण्यात आलं होतं. त्यांचं नाव काळे बाई. ऐश्वर्या यांची लहानपणीची परिस्थिती खूपच बेताची होती. तेव्हा काळे बाईंनी आपल्याला खूप मदत केली असं त्यांनी या कार्यक्रमात सांगितलंय. पल्लवी हे ऐश्वर्या यांचं माहेरचं नाव. शाळेतली पल्लू कशी होती असं विचारताच काळे बाई म्हणाल्या, 'स्वामी विवेकानंद ही डोंबिवलीतली जी शाळा आहे तिथे पल्लू शिकलीये. आमचं जरा कौटुंबिक नातं देखील आहे. माझ्या घराजवळच ती राहायची. खूप हुशार होती ती अभ्यासात. माझी नाही तर सगळ्याच शिक्षकांची ती लाडकी होती. तिचं अक्षर खूप छान आहे. तेव्हापासून ती नाटकात काम करायची आणि बक्षिसं आणायची. .१५ दिवसाचंच तेल घरी असायचं...तर बाईंबद्दल आणि शाळेबद्दल सांगताना ऐश्वर्या म्हणाल्या, 'आता टीचर स्टुडंट असं नातं झालंय पण तेव्हा कौटुंबिक वातावरण होतं. मी शाळेशी खूप कनेक्ट होते. आमच्या शाळेच्या आणि घराच्या मध्ये फक्त एक रस्ता होता. आई खिडकीतून डबा द्यायची, बाई डबा घ्यायच्या, मला द्यायच्या इतकं कौटुंबिक नातं होतं सगळ्याच बाईंशी. शाळा, अभिनय, नाटक यासगळ्याच्या पलीकडे जाऊन एक अशी फेज होती आमच्या घरात की खूप गोष्टी अवघड होत्या. कसं सांगू कळत नाहीये पण तेल पण एवढंच आणायचं १५ दिवस पुरेल इतकं. अशा गोष्टी होत्या. तेव्हा मला आठवतंय की मला ड्रेसेस काळे बाई द्यायच्या. ते इतकं घट्ट नातं की कुठल्याही बाजूने मदत करून हिला पुढे आणायचं. हा दृष्टिकोन होता त्यांचा.'असं म्हणत ऐश्वर्या यांनी शाळेतल्या शिक्षकांचं कौतुक केलं. .पत्नी सुनीताने केलेल्या आरोपांवर गोविंदाने अखेर सोडलं मौन; उत्तर देत म्हणाला, 'ती माझ्याबद्दल जे काही वाईट बोलली ते...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.