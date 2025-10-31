Aishwarya Narkar : ऐश्वर्या नारकर 8 वर्षांनंतर रंगभूमीवर परतणार! 'शेवग्याच्या शेंगा' नाटकात खास आहे तरी काय?

Aishwarya Narkar Comeback : ‘सोयरे सकळ’ या नाटकानंतर अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर ‘शेवग्याच्या शेंगा’ या नाटकातून रंगभूमीवर परतत आहे. या नाटकाच्या निमित्तानं त्यांच्याशी साधलेला संवाद.....प्रश्न : ‘शेवग्याच्या शेंगा’ या नाटकातून तुम्ही अनेक वर्षांनंतर पुन्हा एकदा रंगभूमीवर काम करत आहात. हे नाटक करायचं कसं ठरलं? उत्तर : ‘सोयरे सकळ’ या नाटकानंतर मी जवळपास आठ-दहा वर्षं नाटक केलं नव्हतं. त्यामुळे मला ठरवून नाटक करायचं होतंच. संतोष काणेकर यांनी मला ‘शेवग्याच्या शेंगा’ नाटकाची संहिता वाचायला दिली. .हे नाटक अजिबात उपदेशात्मक नाही; हसतखेळत, गंमतीदारपणे गोष्ट सांगणारं आहे. मी अशा पद्धतीचं नाटक यापूर्वी केलं नव्हतं. शिवाय सध्या माझी कोणतीही मालिका सुरू नसल्याने नाटकासाठी भरपूर वेळ देणं शक्य होतं. अशा सगळ्या गोष्टी जुळून आल्याने नाटकाला होकार दिला. नाटकाच्या विषयाविषयी काय सांगाल? : हे नाटक हलक्याफुलक्या पद्धतीचं असलं, तरी त्यातला आशय मात्र अतिशय श्रीमंत आहे. .नाटक वाचताना सुरुवातीला फार सोपं वाटलं; पण हळूहळू तालमी सुरू झाल्यानंतर एक-एक पदर उलगडत गेले. आत्ताच्या पिढीला ते अधिक आपलंसं वाटणारं आहे. आठ-दहा वर्षांपूर्वी हे नाटक आलं होतं, त्यापेक्षा ते आजच्या काळात ‘रिलेट’ होणारं आहे. एकटेपणा ही वयाच्या कोणत्याही टप्प्यावर जाणवणारी समस्या आहे. .त्यावरचं भाष्य या नाटकात आहे. भावनांचा सुंदर कोलाज, असं मी या नाटकाचं वर्णन करेन. यापूर्वी सादर झालेलं नाटक आणि आत्ताचं नाटक, यात काही फरक आहे का? : दोन्ही नाटकं अगदी पूर्णतः भिन्न आहेत. खरंतर यापूर्वीच्या संचातील नाटक मी पाहिलं नव्हतं; पण त्या नाटकाचा बाज पूर्णतः वेगळा होता. .आत्ताचं नाटक अगदी वेगळ्या धाटणीचं आहे. त्यामुळे संहिता सारखी असली तरी हा पूर्णतः नवा अनुभव आहे. गजेंद्र अहिरे आणि अविनाश नारकर यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव कसा आहे? : गजेंद्र अहिरे यांच्यासोबत मला काम करण्याची इच्छा पूर्वीपासूनच होती. .अविनाश नारकर यांनी गजेंद्र अहिरेसोबत बरंच काम केलं आहे; मी मात्र कधीच केलं नव्हतं. ती इच्छा या नाटकाच्या निमित्ताने पूर्ण झाली. मी कामात उत्स्फूर्ततेवर अधिक भर देते. त्यासाठी मला गजेंद्रने पूर्ण मोकळीक दिली. .प्राजक्ता माळीला लग्नाचा फोबिया? मुलाखतीत बोलताना म्हणाली...'मला लग्न करायचंय पण...' .अविनाश नारकर हे सुरुवातीला नाटकाचा भाग नव्हते. काही तालमी झाल्यानंतर मग तेही नाटकात भूमिका साकारणार असल्याचं ठरलं. आमची काम करण्याची पद्धत वेगळी आहे. नाटकात आमच्या पात्रांची जोडी असली, तरी कोणत्याही नात्यांची चौकट नसलेली आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांना नवा अनुभव मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.