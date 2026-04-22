शेवटी आई ती आईच! सहलीवरून परतलेल्या लेकीला घ्यायला एअरपोर्टवर पोहोचली ऐश्वर्या, Viral Video

AISHWARYA RAI'S SWEET GESTURE FOR AARADHYA: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ही नेहमीच तिच्या लेकीसोबत पहायला मिळते. कोणताही कार्यक्रम असो, फॅशन शो असो किंवा शुटिंगचा सेट असो प्रत्येक ठिकाणी आराध्या ऐश्वर्याच्या सोबतच पहायला मिळतेय. परदेशी दौऱ्यावर सुद्धा ऐश्वर्या आराध्याला सोबत घेऊन जाते. अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. त्या व्हिडिओमध्ये आराध्या सहलीला परदेशात गेली असताना सगळं काम सोडून ऐश्वर्या एअरपोर्टवर लेकीची वाट बघत थांबली होती. सध्या सोशल मीडियावर या माय-लेकीचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .ऐश्वर्या आणि आराध्या यांच्या बॉण्डिंगचे किस्से बॉलिवूडमध्ये नेहमी ऐकायला मिळतात. अशातच आराध्या तिच्या मैत्रिणीसोबत सहलीला गेली होती. सहलीवरुन परत आल्यानंतर मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल्स आतंरराष्ट्रीय विमानतळावर ऐश्वर्या लेकीची वाट बघताना पहायला मिळाली. आराध्या शाळेच्या सहलीवर वापस आल्यानंतर आईला पाहताच तिने पळत जात मिठी मारली. .व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसतय की, आराध्या दिसल्यानंतर ऐश्वर्या तिच्याकडे आनंद तिच्याकडे जाताना दिसत आहे. त्यावेळी आराध्याची नजर आईवर जाते आणि ती पळत येत आईला मिठी मारते. यावेळी ऐश्वर्या आराध्याचे मैत्रिणीसोबतचे काही फोटो सुद्धा काढताना पाहायला मिळाली. त्यानंतर माय-लेकी एकमेकांचा हात हात घेऊन जातात. सध्या त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .ऐश्वर्या रायनं एप्रिल २००७ मध्ये अभिषेक बच्चनसोबत लग्न केलं होती. २०११ मध्ये त्यांना आराध्या ही मुलगी झाली. आता अभिषेक आणि ऐश्वर्या यांच्या लग्नाला १९ वर्ष पुर्ण झाले आहेत. लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त ऐश्वर्यानं तिच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर तिघांचे फोटोही पोस्ट केलेले आहे.