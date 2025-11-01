Premier

Aishwarya Rai @ 52: अभिषेकला होकार देण्याआधी 7 जणांवर फिदा होती ऐश्वर्या!, मग कशी झाली बिग बींची सून? जाणून घ्या...

Aishwarya Rai Bachchan’s 7 Love Affairs Before Marrying Abhishek Bachchan: ऐश्वर्या राय बच्चन ही बॉलिवूडमधील सर्वात सुंदर अभिनेत्री मानली जाते. अभिषेक बच्चनशी लग्न करण्यापूर्वी तिचं नाव सात वेगवेगळ्या सेलिब्रिटींसोबत जोडलं गेलं होतं.
Aishwarya Rai Bachchan’s 7 Love Affairs Before Marrying Abhishek Bachchan

Aishwarya Rai Bachchan’s 7 Love Affairs Before Marrying Abhishek Bachchan

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

बॉलिवूडमधील सगळ्यात सुंदर अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाणारी ऐश्वर्या राय बच्चन आता 52 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. ऐश्वर्या नेहमीच तिच्या वयक्तिक आणि फ्रोफेशनल आयुष्यामुळे चर्चेत असते. अभिषेक बच्चन याच्याशी लग्न करण्यापूर्वी तिचं अनेक सेलिब्रिटींसोबत नाव जोडलं गेलं होतं. माहितीनुसार अभिषेकसोबत लग्न करण्यापूर्वी ऐश्वर्या ७ सेलिब्रिटींच्या प्रेमात पडली होती. परंतु शेवटी ती बच्चन कुटुंबाची सून बनली.

Loading content, please wait...
salman khan
Birthday
actress
aishwarya rai
abhishek bachchan
Aishwarya Rai Bachchan
hrithik roshan
vivek oberoi
celebration birthday
Entertainment news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com