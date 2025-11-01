Aishwarya Rai @ 52: अभिषेकला होकार देण्याआधी 7 जणांवर फिदा होती ऐश्वर्या!, मग कशी झाली बिग बींची सून? जाणून घ्या...

बॉलिवूडमधील सगळ्यात सुंदर अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाणारी ऐश्वर्या राय बच्चन आता 52 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. ऐश्वर्या नेहमीच तिच्या वयक्तिक आणि फ्रोफेशनल आयुष्यामुळे चर्चेत असते. अभिषेक बच्चन याच्याशी लग्न करण्यापूर्वी तिचं अनेक सेलिब्रिटींसोबत नाव जोडलं गेलं होतं. माहितीनुसार अभिषेकसोबत लग्न करण्यापूर्वी ऐश्वर्या ७ सेलिब्रिटींच्या प्रेमात पडली होती. परंतु शेवटी ती बच्चन कुटुंबाची सून बनली..ऐश्वर्याचं पहिलं प्रेम चर्चेत आलं जेव्हा ती मॉडलिंग करायची. माहितीनुसार त्यावेळी तिचं नाव राजीव मूलचंदानी याच्यासोबत जोडलं गेलं होतं. परंतु दोघांचं नात जास्त दिवस टिकलं नाही. परंतु तो काळ ऐश्वर्यातील पहिला रोमाँटिक काळ होता..त्यानंतर नेहमीच चर्चेत असलेलं अफेर म्हणजे सलमान खानसोबतची तिची जवळीक. त्यांचं प्रेम एखाद्या सिनेमापेक्षाही रोमांचक होतं. या काळात ऐश्वर्या आणि सलमान दोघेही प्रचंड चर्चेत आले होते. परंतु काही कारणास्तव त्या दोघांच्या नात्यात फूट पडली. परंतु आज देखील त्यांची प्रेम कहाणी अजरामर आहे..सलमान खानसोबत ब्रेकअप झाल्यानंतर ऐश्वर्याचं विवेक ओबेरॉयसोबत नाव जोडलं गेलं. एका प्रेस कॉम्फरन्समध्ये विवेकने ते सार्वजनिक करण्याचा प्रयत्न केला होता. ज्यामुळे तो काही काळ खुप वादात सापडला होता. परंतु त्या वादामुळं त्यांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाला आणि ते वेगळे झाले..या तिघांनंतर ऐश्वर्याच्या आयुष्यात असे चार सेलिब्रिटी येऊन गेले. ज्याचं नाव ऐश्वर्यासोबत जोडलं गेलं होतं. त्यातील एक नाव म्हणजे हेमंत त्रिवेदी. तो एक पॉपुलर फॅशन डिझायनर होता. पंरतु ते ही नातं जास्त काळ टिकलं नाही. त्यानंतर ऐश्वर्या एका हॉलीवूड एक्टरच्या प्रेमात पडली. मार्टिंन हेंडरसन असं त्याचं नाव होतं. परंतु ते ही नातं जास्त काळ टिकू शकलं नाही..या सगळ्यानंतर ऐश्वर्या आणि ऋतिक रोशन यांच्या अफेरच्या चर्चा रंगू लागल्या. परंतु ते ही नातं लवकर संपुष्टात आलं. या सगळ्यानंतर तिचं नाव सबीर भाटियासोबत जोडलं गेलं. काही काळ ते रिलेशशिपमध्ये सुद्धा राहिले. परंतु त्याचाही शेवट झाला..यानंतर ऐश्वर्या आणि अभिषेक बच्चन यांनी अनेक सिनेमामध्ये एकत्र काम केलं. 'ढाई अक्षर प्रेम के' 'कुछ न कहो' आणि गुरु या सिनेमामध्ये दोघे एकत्र दिसले. या सिनेमानंतर दोघांनी मैत्री वाढली. मैत्रीचं रुपांतर पुन्हा प्रेमात झालं. त्यानंतर दोघे एकमेकांना डेट करु लागले. 2007 मध्ये दोघांनी धुमधडाक्यात लग्न केलं. .लग्नाच्या शुटिंगनंतर 'वीण ही दोघांतली तुटेना' मालिका सोडणार तेजश्री प्रधान? व्हिडिओ शेअर करत दिली अपडेट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.