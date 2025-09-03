Premier

आराध्याला झालं तरी काय? गणपतीच्या दर्शनासाठी आल्यावर अशी का वागली? चाहत्यांना लागली चिंता, व्हिडिओ व्हायरल

Aishwarya Rai Attends Ganpati Darshan with Daughter Aaradhya Video Viral: ऐश्वर्या राय बच्चन लेकी आराध्यासोबत गणपती दर्शनासाठी गेली असता, आराध्याचा शांत व्हिडिओ व्हायरल झाला. यामुळे तिच्या तब्येतीबद्दल चाहत्यांनी सोशल मीडियावर चिंता व्यक्त केली आहे
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 ऐश्वर्या राय आणि आराध्या बच्चन गणपती दर्शनासाठी आल्या आणि त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला.

2 आराध्याच्या शांत वागण्यामुळे चाहत्यांमध्ये तिच्या तब्येतीबद्दल चिंता व्यक्त झाली.

3 या व्हिडिओनंतर बच्चन कुटुंबाच्या घटस्फोटाच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला.

