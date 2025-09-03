आराध्याला झालं तरी काय? गणपतीच्या दर्शनासाठी आल्यावर अशी का वागली? चाहत्यांना लागली चिंता, व्हिडिओ व्हायरल

1 ऐश्वर्या राय आणि आराध्या बच्चन गणपती दर्शनासाठी आल्या आणि त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला.2 आराध्याच्या शांत वागण्यामुळे चाहत्यांमध्ये तिच्या तब्येतीबद्दल चिंता व्यक्त झाली.3 या व्हिडिओनंतर बच्चन कुटुंबाच्या घटस्फोटाच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला..बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या रॉय-बच्चन हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. ऐश्वर्या ही नेहमीच आराध्यासोबत पहायला मिळते. नेहमीच ती आराध्याच्या पुढे-मागे पहायला मिळते. ऐश्वर्याने कधीच आराध्याला एकटं सोडलेलं नाही. शुटिंग असो, कार्यक्रम असो किंवा कोणता पुरस्कार सोहळा असो प्रत्येक ठिकाणी आराध्या ऐश्वर्याच्यासोबतच असते. अशातच आता सोशल मीडियावर आराध्या आणि ऐश्वर्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांना आराध्याची काळजी लागलीय. .ऐश्वर्या दरवर्षी जीएसबी गणपती मंडळात दर्शनासाठी जात असते. यावेळी देखील ऐश्वर्याने लेक आराध्यासोबत जीएसबी गणपतीचं दर्शन घेतलं. यावेळा तिचा आणि आराध्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या मोठ्या कमेंट येताना पहायला मिळत आहे. तसंच सगळीकडे आराध्याची चर्चा होताना पहायला मिळतय..व्हायरल व्हिडिओमध्ये गणपतीचं दर्शन घेण्यासाठी माय-लेकी गर्दीतून जात होत्या. त्यावेळी चाहत्यांसोबत सेल्फी काढण्यासाठी त्या थांबल्या. यावेळी आराध्या एकदम शांत पहायला मिळाली. तिचा हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी कमेंट करत म्हटलं की, 'आराध्याला काय झालंय अशी का दिसत आहे.' तर दुसऱ्या नेटकऱ्याने म्हटलं की, 'आई आणि लेकीनं हेअरस्टाईल चेंज करावी.' अशा कमेंट सोशल मीडियावर रंगताना दिसत आहे. .दरम्यान अभिषेक आणि ऐश्वर्या यांना एकत्र पाहिल्यानंतर त्यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला. तसंच आराध्याच्या शाळेत सुद्धा दोघे एकत्र पहायला मिळाले. तसंच अनेक वर्ष एकमेकांना डेट केल्यानंतर 2007मध्ये त्यांनी लग्न केलं. 2011 मध्ये त्यांना आराध्या बच्चन ही मुलगी सुद्धा झाली. .FAQs.आराध्याचा व्हिडिओ का व्हायरल झाला? गणपती दर्शनावेळी ती शांत दिसल्यामुळे नेटकऱ्यांनी यावर चर्चा सुरू केली..ऐश्वर्या राय बच्चन कुठे दर्शनासाठी गेली होती?ती लेक आराध्यासोबत जीएसबी गणपती मंडळात दर्शनासाठी गेली होती. .व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या काय प्रतिक्रिया आल्या?अनेकांनी आराध्याच्या आरोग्याबद्दल चिंता व्यक्त केली, तर काहींनी हेअरस्टाईलवर कमेंट केल्या..या व्हिडिओनंतर बच्चन कुटुंबाच्या कोणत्या गोष्टींवर चर्चा झाली?अभिषेक-ऐश्वर्या यांच्या घटस्फोटाच्या अफवांना पूर्णविराम मिळाला..मृणाल ठाकूर काय ऐकत नाही! बिपाशानंतर आता अनुष्का शर्माची काढली मापं, म्हणाली...'ती आत्ता काम करत नाही...हेच माझं यश'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.