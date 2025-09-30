Viral Video: ऐश्वर्या रायने इन्फ्लूएंसर आदित्यला लिपस्टिक केली गिफ्ट, म्हणाली...'तुझ्या नवऱ्याला सुद्धा जाऊन...'

ऐश्वर्या राय बच्चन सध्या पॅरिसमध्ये फॅशन वीकमध्ये हिस्सा घेण्यासाठी आलीय. 29 सप्टेंबरला ती आराध्यासोबत पॅरिसमध्ये आली आहे. तिचे तिकडचे अनेक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. अशातच आता ऐश्वर्याचा एक नवीन व्हिडिओ चर्चेत आला आहे. या व्हिडिओमध्ये ऐश्वर्या मेकअप कंटेंट क्रिएटर आदित्य मदीराजूला भेटताना दिसत आहे. यावेळी तिने त्याला मिठी मारत लिपस्टिक सुद्धा गिफ्ट केली आहे. तिचा सध्या त्याचासोबतचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .व्हिडिओमध्ये काय आहे?इन्फ्लूएंसर आदित्य मदीराजूने सांगितलं की, त्याच्या लग्नाचं कारण ऐश्वर्याचं आहे. त्याने सांगितलं की, तो आणि त्याचा पार्टनर ऐश्वर्याचे खूप मोठे चाहते आहेत. त्याच्या पहिल्या डेटनंतर त्यांची चांगली बॉन्डिंग झाली. आदित्यने ऐश्वर्याला त्याच्या नवऱ्याचा आणि मुलीचा फोटो सुद्धा दाखवला. ते पाहून ऐश्वर्या सुद्धा खुप खूश झाली. तसंच ऐश्वर्याने आदित्यला लिपस्टिक सुद्धा गिफ्ट केली. तसंच नवऱ्याला सुद्धा सांग असं ती आदित्यला म्हणाली..आदित्यने सोशल मीडियावर ऐश्वर्याच्या भेटीचा व्हिडिओ शेअर केलाय. तसंच त्यांनी व्हिडिओ शेअर करत म्हटलं की, 'आमच्या हृदयाची रानी, तुझ्याशी भेटणं एक स्वप्नासारखं आहे माझ्यासाठी' असं त्याने त्याच्या व्हिडिओमध्ये लिहलय. सध्या त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .आदित्यच्या या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या भरभरुन प्रतिक्रिया येत आहे. एका नेटकऱ्याने लिहलं की, 'तुला एश्वर्यासोबत भेटलेलं पाहून छान वाटलं. ' तर दुसऱ्या नेटकऱ्याने म्हटलं की, 'आमच्यासाठी हा खूप चांगला दिवस आहे.' सध्या आदित्यचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होताना पहायला मिळतोय. .औरंगजेबानंतर आता ‘असुरगुरू शुक्राचार्य’! ‘महाकाली’च्या फर्स्ट लुकमध्ये ओळखता सुद्धा येईना, पोस्टर व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.