‘शेवग्याच्या शेंगा’ पुन्हा रंगभूमीवर

Marathi Entertainment News : मराठी व्यावसायिक रंगभूमीवर नव्या नाटकांचा ओघ वाढत असतानाच जुन्या गाजलेल्या नाटकांचीही पुनर्रचना रसिकांना मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करू लागली आहे. यामध्ये सदाबहार ठरलेले आणि प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेलेले 'शेवग्याच्या शेंगा' हे नाटक आता नव्या संचात पुन्हा रंगभूमीवर दाखल होत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गौरव मिळवलेले लेखक-दिग्दर्शक गजेंद्र अहिरे यांनी २०१५ साली या नाटकाचा पहिला प्रयोग रंगभूमीवर आणला होता..स्वाती चिटणीस आणि संजय मोने यांच्या प्रभावी अभिनयामुळे हे नाटक प्रेक्षकांच्या स्मरणात राहिले. आता १० वर्षांनंतर "मिलाप थिएटर्स" या नाटकाची पुनर्निर्मिती करत असून, दिग्दर्शनाची धुरा पुन्हा एकदा गजेंद्र अहिरे यांनीच सांभाळली आहे. २७ सप्टेंबर रोजी पुण्यात या नाटकाचा शुभारंभाचा प्रयोग रंगणार आहे..नव्या संचामध्ये ऐश्वर्या नारकर आणि अविनाश नारकर ही सदाबहार जोडी मुख्य भूमिकेत दिसणार असून, त्यांच्या सोबत नंदिता पाटकर, अपूर्वा गोरे, अंकिता दिप्ती, साकार देसाई हे कलाकार प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणार आहेत. या नाटकाचे लेखन गजेंद्र अहिरे यांचेच असून निर्मिती दिप्ती प्रणव जोशी यांनी केली आहे. सहनिर्मितीत राहुल कर्णिक, पुलकेशी जपे आणि डॉ. मंदार जोशी यांचा सहभाग आहे..तांत्रिक बाजू सशक्त करण्यासाठी तन्मय नरेंद्र भिडे यांनी संगीताची जबाबदारी घेतली आहे, तर नृत्यदिग्दर्शन फुलवा खामकर यांनी केले आहे. नेपथ्य नितीन नेरूरकर यांचे असून, प्रकाशयोजना शितल तळपदे यांनी सांभाळली आहे. मराठी रंगभूमीवर प्रेक्षकांची पुन्हा वाढती गर्दी आणि नाटकांविषयीचा उत्साह लक्षात घेता, 'शेवग्याच्या शेंगा' या पुनरागमनामुळे रंगभूमीला नवसंजीवनी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..बऱ्याच काळाने ऐश्वर्या नारकर आणि अविनाश नारकर ही जोडी रंगभूमीवर एकत्र दिसणार आहे. त्यामुळे या नाटकविषयी अनेकजण उत्सुक आहेत..