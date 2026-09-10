“काजोलला कळलं तर मार पडेल…” तब्बूसोबत अजय देवगणची जवळीक पाहून चाहते म्हणाले... Viral Video

DRISHYAM 3 TRAILER LAUNCH AJAY DEVGN TABU VIRAL VIDEO: अभिनेता अजय देवगण आणि अभिनेत्री तब्बू यांची मैत्री अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. दोघेही एकमेकांसोबत काम करताना नेहमीच कम्फर्टेबल आणि सहज दिसतात. दरम्यान नुकता चर्चेत असलेला सिनेमा 'दृश्यम: द कन्फ्लूजन' (Drusham3) चा ट्रेलर बुधवार प्रदर्शित झाला. या सिनेमाचा ट्रेलर लॉन्च सोहळा गोवामध्ये आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात दृश्यमची संपूर्ण टीम उपस्थित होती. दरम्यान या इवेंटमध्ये अजय देवगन आणि तब्बू यांची ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री चाहत्यांना पहायला मिळाली. दोघांची एकमद खास मैत्री पाहून चाहते भारावून गेले. सध्या सोशल मीडियावर दोघांचे फोटो, व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..व्हिडिओमध्ये अजय देवगण पांढर्या कलरच्या शर्टमध्ये आणि लाईट ब्लू कलरची डेनिममध्ये एकदम कूल दिसत होता. तर तब्बूने ब्लॅक कलरचा वनपीस घातला होता. या लूकमध्ये ती खूप सुंदर दिसत होती. यावेळी पापाराझींना फोटो देताना तब्बू आणि अजयची केमिस्ट्री पहायला मिळाली. दोघांमधील कम्फर्ट आणि एकमेकांबद्दलचा आदर फोटोंमधून स्पष्टपणे दिसत असल्याचं चाहते म्हणत आहेत..व्हिडिओमध्ये तब्बू अजय देवगणची मजा घेताना पहायला मिळाली. अजय पापाराझींना फोटो देत असताना हळूच मध्ये येऊन फोटोसाठी उभी राहिली. त्यावेळी अजयने सुद्धा तिच्यासोबत पोज दिल्या. सध्या सोशल मीडियावर दोघांच्या मैत्रीची चर्चा रंगताना पहायला मिळताय. .व्हिडिओवर एका युजरने कमेंट करत लिहिलं, “काजोलच्या कोणत्याही व्हिडीओमध्ये अजय देवगणला इतका आनंदी कधीच पाहिलं नाही.” तर दुसऱ्या युजरने मजेशीर कमेंट करत म्हटलं, “काजोलने हे पाहिलं तर तब्बूसाठी अडचण निर्माण होईल.” दरम्यान, अनेक चाहत्यांनी अजय आणि तब्बूच्या जुन्या मैत्रीचं कौतुकही केलं. एका युजरने लिहिलं, “मैत्री जर खरी आणि चांगली असेल तर आणखी कशाचीच गरज नसते.” तर आणखी एका युजरने काजोलचा उल्लेख करत लिहिलं, “काजोलसोबत तर अजय नेहमी चिडलेलाच दिसतो.” अशा कमेंट्स केलेलं पहायला मिळतय. सध्या सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोडपतीची कार्यक्रम सोडणार? बिग बींनी दिली हिंट, म्हणाले, 'अब मैं रिटायर होना चाहता हूं'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.