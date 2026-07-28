अजय देवगणच्या 'चौहान'मध्ये विक्रांत मेस्सीची दमदार एन्ट्री; साकारणार खलनायकाची भूमिका

ANAND L RAI CHAUHAN MOVIE GANDHI JAYANTI 2027 RELEASE: अभिनेता अजय देवगण, जिओ स्टुडिओज आणि प्रसिद्ध दिग्दर्शक-निर्माते आनंद एल.राय याचा आगामी चित्रपट 'चौहान'ची सध्या सगळीकडे चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाल्यानंतर सोशल मीडियावर आणि विशेषतः तरुणवर्गात तुफान क्रेझ निर्माण केली आहे. .या बिग बजेट चित्रपटात अजय देवगणसोबत स्क्रीन शेअर करण्यासाठी निर्मात्यांनी प्रतिभावान अभिनेता विक्रांत मेस्सी याला घेतले आहे. सत्य घटनांवर आधारित असलेल्या या चित्रपटात विक्रांत मेस्सी एका खलनायकाची भूमिका साकारत असून, पडद्यावर अजय देवगण आणि विक्रांत मेस्सी यांच्यातील संघर्ष हा या चित्रपटाचा मुख्य गाभा असणार आहे. .या चित्रपटाचे प्री-प्रोडक्शन सध्या वेगाने सुरू असून, २०२६ च्या अखेरच्या तिमाहीत या चित्रपटाचे शूटिंग प्रत्यक्ष सुरू होईल. हा चित्रपट गांधी जयंती २०२७घ्या मुहूर्तावर चित्रपटगृहात प्रदर्शित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे..आधी अलिबाग, आता वर्सोवा! विराट-अनुष्काने मुंबईत घेतलं तब्बल 'इतक्या' कोटींचं घर, किंमत ऐकून थक्क व्हाल!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.