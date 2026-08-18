बाबा गाडीतून उतरले आणि अख्खा रानडे रोड जॅम झाला... अजिंक्य देव यांनी सांगितला दिवाळीतला तो किस्सा

मराठी सिनेसृष्टी गाजवणारे लोकप्रिय मराठी अभिनेते अजिंक्य देव यांनी मराठीसोबतच हिंदी सिनेसृष्टीतदेखील आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला. त्यांच्या अभिनयाचे आणि त्यांच्या लूकचे अनेक चाहते आहेत. मात्र त्यांना अभिनयाचं बाळकडू त्यांच्या आईवडिलांकडूनच मिळालं होतं. अजिंक्य देव यांचे वडील रमेश देव यांचीही लोकप्रियता प्रचंड होती. आईवडील दोघेही सुपरस्टार असले तरी त्यांच्या घरी अतिशय साधं मराठमोळं वातावरण होतं. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत अजिंक्य यांनी त्यांच्या वडिलांच्या लोकप्रियतेचा एक किस्सा सांगितलाय. .अजिंक्य यांनी नुकतीच ‘बॉलीवूड बबल’ला मुलाखत दिली. यात बोलताना ते म्हणाले, 'मी सुरुवातीला कॅमेऱ्यापासून दूर पळायचो, मला भीती वाटायची. कॅमेऱ्यासमोर येऊन मी कधी अभिनय वगैरे करेन असा मी विचारच केला नव्हता. मी अभिनेता व्हावं हे माझ्या वडिलांचं स्वप्न होतं. आई-बाबा जरी स्टार असले तरीही माझं आणि माझ्या भावाचं बालपण असं काही वेगळं नव्हतं. सामान्य कुटुंबात ज्याप्रकारे मुलांना वाढवलं जातं, त्याच पद्धतीने आमचंही संगोपन करण्यात आलं होतं. मराठीत म्हणतात, पाण्यात राहून पाण्याचा स्पर्श न होणं…अगदी तसंच आमचं बालपण होतं. आमच्या घरात कधीही पार्ट्या वगैरे झाल्या नाहीत. इंडस्ट्रीतले लोक कधीही आमच्या घरी यायचे नाहीत….खूप कमी लोक आमच्या घरी आले आहेत. .ते पुढे म्हणाले, 'आम्ही एकत्र कुटुंबात वाढलोय. आमच्या घरी माझी आजी, मामा, मावशी असे सगळेजण असायचे…आमचं घर खूप मोठं होतं. तेव्हा माझ्या बाबांचं ग्लॅमर, त्यांचं फॅन फॉलोइंग खूप होतं…लोकांचं बाबांवर खूप प्रेम होतं, त्यांना पाहण्यासाठी गर्दी व्हायची. अर्थात आईचाही एक वेगळा चाहतावर्ग होता. आम्ही आईबरोबर दादरमध्ये दिवाळीदरम्यान शॉपिंग वगैरे करायला जायचो. त्यावेळचा एक किस्सा सांगतो. मी तेव्हा ५-७ वर्षांचा असेन आणि आईबरोबर आम्ही मी आणि माझा भाऊ दादरच्या रानडे रोडकडे गेलो होतो. भाजी, दिवाळीचं सामान, फटाके सगळं आई मार्केटला जाऊन स्वत: घ्यायची. त्यादिवशी मी आणि आई सायंकाळी ७:३० च्या दरम्याने रानडे रोडजवळ गेलो होतो. तेव्हा फोन वगैरे नव्हते…बाबांना माहिती होतं आई कुठे असेल, मग ते थेट रानडे रोडजवळ आले.'.अजिंक्य पुढे म्हणाले, 'बाबा जसे गाडीतून उतरले…तसा संपूर्ण रानडे रोड जाम झाला…सगळी वाहतूक कोंडी झाली होती. मी तेव्हा खरंच घाबरलो होतो कारण, माझे बाबा इतके लोकप्रिय आहेत…त्यांचा Aura या सगळ्या गोष्टी मला त्याआधी माहितीच नव्हत्या. मी रमेश देव, सीमा देव यांचा मुलगा होतो म्हणून शाळेत मला विविध स्पर्धांमध्ये सहभागी व्हायला सांगायचे. मी तर भाषण देताना दोन ओळी बोलून पळून जायचो अशी माझी अवस्था होती. पण, माझ्या वडिलांचं आधीपासून स्वप्न होतं की मी अभिनेता व्हावं…मी तर युएसला गेलो होतो. तिथून आल्यावर मग मी अभिनय क्षेत्रात एन्ट्री घेतली.'.तेव्हा आम्ही खूप तरूण होतो... 'मर्डर' मधल्या बोल्ड सीन्सबद्दल बोलली मल्लिका शेरावत; म्हणते, 'इमरानने मला खूप... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.