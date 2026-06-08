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अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद ! कलाकारांनी बजावला मतदानाचा हक्क

Akhil Bhartiya Chitrapat Mahamandal Election : महामंडळाची निवडणूक नुकतीच पार पडली. अनेक कलाकार आणि तंत्रज्ञांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत मतदानाचा हक्क बजावला.
All India Marathi Movie Pannel Election

All India Marathi Movie Pannel Election

esakal

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाची पंचवार्षिक निवडणूक आज, रविवार दि. ७ जून ला मुंबईत सकाळी ८.०० ते सायंकाळी ५.०० या वेळेत शांततापूर्ण आणि शिस्तबद्ध वातावरणात पार पडली. मुंबई सोबत पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, सोलापूर या विभागांत हे मतदान झाले असून महामंडळाच्या ३४०३ मतदारांपैकी १६९८ सभासदांनी मतदानाचा हक्क बजावला. सरासरी ४९.९० टक्के मतदानाची नोंद झाली.

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