मेंदूमध्ये चिप अन् भूतकाळाशी छेडछाड! अक्षरा हासन आणि सत्यजीत दुबेचा नवा साय-फाय सिनेमा 'सिम्युलाक्रा' या दिवशी होणार रिलीज

मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत वेगवेगळे प्रयोग होत असतानाच आता स्वतंत्र चित्रपट निर्मात्यांनी प्रेक्षकांसाठी एक भन्नाट साय-फाय (Sci-Fi) म्हणजेच विज्ञानपट आणला आहे. दिग्दर्शक पंकज सावंत यांचा 'सिम्युलाक्रा' हा हाय-कांसेप्ट चित्रपट लवकरच डिजिटल पडद्यावर धडकणार आहे. श्रीकांत कदम, प्रवीन पिंगट आणि पंकज सावंत यांनी 'फिलोसिआ फिल्म्स'च्या (Philosia Films) बॅनरखाली या चित्रपटाची निर्मिती केली असून, येत्या १७ जुलै रोजी 'वेव्ह्ज ओटीटी'वर (Waves OTT) हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. नुकताच या चित्रपटाचा थरारक टीझर रिलीज करण्यात आला आहे..काय आहे चित्रपटाची कथा?या चित्रपटाची कथा नजीकच्या भविष्यातील एका काल्पनिक जगावर आधारित आहे. अशा एका जगात जिथे माणसाचे आयुष्य आणि त्याच्या भावना न्यूरल ब्रेन चिप्सद्वारे (मेंदूतील चिप) नियंत्रित केल्या जातात. या जगात मोठ्या टेक कंपन्या माणसांना त्यांच्या वैयक्तिक आठवणी बदलण्याची, पुन्हा लिहिण्याची किंवा पूर्णपणे पुसून टाकण्याची सुविधा देतात..कथेच्या केंद्रस्थानी नयन (सत्यजीत दुबे) आणि निवी (अक्षरा हासन) हे दोन तरुण आहेत. नयन निवीला सांगतो की त्यांच्यात आधीपासूनच खूप जवळचे नाते होते आणि पुरावा म्हणून तो त्याच्या मेंदूतील 'मेमरी वॉल्ट'मध्ये साठवलेले फोटो दाखवतो. पण दुसरीकडे, निवीच्या मेंदूतील मेमरी पूर्णपणे रिकामी झालेली असते, तिला नयनबद्दल काहीच आठवत नसते. नयन जेव्हा तिच्या जुन्या आठवणी जाग्या करण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा त्यांच्यात खऱ्या भावना निर्माण होऊ लागतात. पण खरा पेच इथेच निर्माण होतो की—ही खरंच एक अनोखी प्रेमकथा आहे की विज्ञानाच्या युगातील सर्वात मोठी फसवणूक (Simulation Hoax)?.तंत्रज्ञानापेक्षा मानवी भावनांवर भरहा चित्रपट जरी विज्ञानावर आधारित असला, तरी निर्मात्यांनी यात तंत्रज्ञानापेक्षा मानवी भावनांना जास्त महत्त्व दिले आहे. चित्रपटातील व्हिज्युअल इफेक्ट्स (VFX) केवळ कथेला पुढे नेण्यासाठी वापरण्यात आले आहेत. 'ॲप्स डेटा ऑटोमेट करू शकतात, पण ते माणसाच्या खऱ्या भावनांची जागा घेऊ शकत नाहीत,' हा विचार या चित्रपटातून मांडण्यात आला आहे. जागतिक पातळीवरील साय-फाय संकल्पनेला भारतीय जोड देणारा हा अनोखा चित्रपट दर्जेदार सिनेमा पाहणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी एक पर्वणी ठरणार आहे. तेव्हा १७ जुलै रोजी 'वेव्ह्ज ओटीटी'वर हा प्रवास अनुभवण्यासाठी तयार राहा..भारतीय संस्कृतीमधलंच नाव आहे ना? मग काय अडचण आहे? मुलाच्या नावावरून बोलणाऱ्यांना अधोक्षज कऱ्हाडेने दिलं सडेतोड उत्तर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.