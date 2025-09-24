Akshaya Bold Nude Photo: न्यूडमधल्या यमुनेसाठी अक्षयाचं खास न्यूड फोटोशूट, सोशल मीडियावर अक्षराची चर्चा, फोटो होताय व्हायरल

अभिनेत्री अक्षरा नाईक हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. 'सुंदरा मनामध्ये भरली' या मालिकेतील तिचं लतिकाची पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड भावलं. हिंदी मनोरंजनविश्वातही तिने आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. अशातच आता अक्षरा नाईक वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आली आहे. तिने नवरात्रीनिमित्त सोशल मीडियावर काही फोटो पोस्ट केले आहेत. ते सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहे. न्यूड सिनेमातील यमुनेसाठी अक्षराने न्यूड फोटोशूट केलय. सोशल मीडियावर सध्या तिचे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. .नवरात्रीनिमित्त अनेक सेलिब्रिटी फोटोशूट करत असतात. नवरात्रीच्या कलरच्या थीमनुसार सेलिब्रिटी फोटोशुट करताना पहायला मिळतात. दरम्यान अक्षया नाईक सुद्धा नवरात्रीनिमित्त खास फोटोशूट केलय. तिने बोल्ड फोटोशूट करत चाहत्यांना धक्का दिलाय. .हा फोटोमध्ये अक्षराचा हॉट अंदाज दिसून येतोय. नवरात्रीनिमित्त सिनेमांधलील स्त्रीशक्तीचा जागर दाखण्यासाठी अक्षरा प्रयत्न करत आहे. यावेळी तिने खास न्यूड चित्रपटावर फोटोशुट केलं आहे. या फोटोशुटमध्ये अक्षयाने न्यूड सिनेमातील यमुनेच्या भूमिकेला ट्रिब्युट केलं आहे. तिचा यमुनेचा लूक सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तिच्या फोटोशूटची सध्या सोशल मीडियावर चर्चा होतेय. .अक्षयाने न्यूड फोटो तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केले आहेत. या फोटोशुटला तिने कॅप्शन सुद्धा दिलं आहे. तिने म्हटलय की, 'यमुनेचा न्यूड मधला प्रवास हा एका कलेसाठी देण्यात आलेली पोझ नाही ना एका पुरुषाची नजर नाही. तो तिच्या शरीरावर, तिच्या निवडीवर आणि तिच्या सन्मानावर हक्क सांगण्याचं धाडस आहे.'.तसंच पुढे लिहिताना ती म्हणाली की, 'रवी जाधव यांनी न्यूड सिनेमातून धैर्य कधीच गोंगाट करत नाही ही शिकवण दिली. तसंच शातं आणि लवचिक असणं याबद्दल अनेकदा गैरसमज होतात हे चित्रपटातून दाखवण्यात आल्याचं' तिच्या पोस्टमध्ये म्हटलय. तसंच पुढे ती म्हणाली की, 'तिची काहणी ही आठवण करुन देते की, जगाने समजून नाही घेतलं तर स्त्रीच्या धाडसी निर्णयाने सन्मानानं जगायचं' हे तिने तिच्या तिच्या फोटोच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलय. .तिचा फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तिच्या फोटोवर अनेक कमेंट्स येताना पहायला मिळतय. अनेकांनी तिच्या विचारांचं कौतूक केलय. तर अनेकांनी 'खरी सुंदरता' अशा कमेट्स करताना पहायला मिळतय. नेटकऱ्यांमध्ये तिच्या फोटोची जोरदार चर्चा होताना पहायला मिळतेय. दरम्यान याआधी अक्षराने कंगना रानौतच्या क्वीनचं तसंच काहानीमधील बिद्या बालनचं सुद्धा फोटोशुट केलं होतं. .Katrina Kaif Pregnant Age : 42 व्या वर्षी आई होणार कतरिना, या वयात बाळ जन्माला घालणं किती धोकादायक? जाणून घ्या प्रेग्नन्सीतील रिस्क.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.