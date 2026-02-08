Premier

अक्षय कुमारच्या ‘भूत बंगला’ची नवी रिलीज डेट जाहीर, आता 'या' तारखेला होणार प्रदर्शित !

Bhoot Bangla Movie Release Date Announced : अक्षय कुमारच्या भूतबंगला सिनेमाची रिलीज देतं जाहीर करण्यात आली. कधी रिलीज होतोय हा सिनेमा जाणून घेऊया.
Bhoot Bangla Movie Release Date Announced

Bhoot Bangla Movie Release Date Announced

esakal

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : बालाजी मोशन पिक्चर्सची आगामी फिल्म ‘भूत बंगला’, ज्यात अक्षय कुमार मुख्य भूमिकेत झळकणार आहेत, तिची रिलीज डेट बदलण्यात आली आहे. याआधी हा चित्रपट 15 मे 2026 रोजी प्रदर्शित होणार होता. आता मेकर्सनी हा चित्रपट प्रीपोन करत 10 एप्रिल 2026 रोजी सिनेमागृहात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Loading content, please wait...
akshay kumar
Entertainment news
bollywood movie

Related Stories

No stories found.