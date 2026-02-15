मित्राला बोलला, अक्षय कुमारने थेट लगावली कानशिलात, अपमान लागला जिव्हारी! नक्की काय घडलेलं?

Akshay Kumar Slap Incident Story: सध्या 'व्हील ऑफ फॉर्च्युन' हा शो मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. या शोमध्ये प्रसिद्ध सेलिब्रिटींची उपस्थिती असते. तसंच सेलिब्रिटी त्यांच्या वयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक गोष्टी शेअर करतात. अशातच आता या शोच्या 'शार्क टँक इंडिया' या विशेष भागात अक्षय कुमारसह अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल यांनी उपस्थिती लावली आहे. यावेळी अक्षय कुमार याने त्यांच्यासोबत घडलेला एक किस्सा शेअर केलाय. .रॅपिड फायर या स्पर्धेत अमन गुप्ता यांनी अक्षय कुमारला विचारलं की, 'तुमच्या आयुष्यातील एक क्षण सांगा, ज्याचं तुम्हाला आजदेखील वाईट वाटतय?' त्यावर अक्षय म्हणाला की, 'काही वर्षापूर्वी माझ्यासोबत एक किस्सा घडला होता. ज्याचं मला आजही वाईट वाटतं. एका कारणास्तव एका व्यक्तीसोबत माझा वाद झाला होता.'.नक्की काय घडलं?अक्षय बोलताना म्हणाला की, 'त्या वक्तीनं माझ्या मित्राला अपशब्द वापरला होता. मी त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो बोलतच होता. मी त्याला तीन चार वेळा समजावलं. परंतु तो थांबला नाही. तो माझ्या मित्राचा वारंवार अपमान करत होता. त्यावेळी मी संतापच्या भरात त्याच्या कानशिलात लगावली. त्यानंतर तो व्यक्ती काहीकाळ बेशुद्ध पडला होता.'.पुढे बोलताना अक्षय म्हणाली की, 'एक मोठा समारंभ सुरु होता. त्यात माझा मित्र अपमान झालेल्या नाराज झाला होता. बेशुद्ध पडल्यानंतर आम्ही त्याला पाणी शिंपडून शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न करत होतो. सुदैवानं काही वेळानंतर तो शुद्धीवर आला.' दरम्यान ती घटना सांगताना अक्षय कुमारने स्पष्ट शब्दात स्वत:ची चूक मान्य केलीय..पुढे बोलताना अक्षय म्हणाला की, 'आता जर अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर मी नक्कीन वेगळा निर्णय घेईन. जो माझ्यासाठी गजब बेइज्जतीचा क्षण असेल. मला जर त्यावेळी संधी मिळाली असती तर मी नक्कीच तो क्षण बदलला असता. आज जर ती गोष्ट घडली असती तर मी शांतपणे तिथून निघून गेलो असतो.' .बॉलिवूडने नाकारलं, बिझनेसने तारलं! विवेक ओबेरॉय कसा बनला कोट्यवधींचा मालक? नेमके कुठे गुंतवले पैसे? स्वतः सांगितला प्लॅन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.