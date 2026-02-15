Premier

मित्राला बोलला, अक्षय कुमारने थेट लगावली कानशिलात, अपमान लागला जिव्हारी! नक्की काय घडलेलं?

Akshay Kumar यांनी एका शोदरम्यान आपल्या आयुष्यातील धक्कादायक किस्सा सांगितला. Wheel Of Fortune च्या विशेष भागात Shark Tank India मधील Aman Gupta आणि Anupam Mittal यांच्यासोबत गप्पा मारताना अक्षयने ही घटना सांगितली.
Apurva Kulkarni
Akshay Kumar Slap Incident Story: सध्या 'व्हील ऑफ फॉर्च्युन' हा शो मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. या शोमध्ये प्रसिद्ध सेलिब्रिटींची उपस्थिती असते. तसंच सेलिब्रिटी त्यांच्या वयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक गोष्टी शेअर करतात. अशातच आता या शोच्या 'शार्क टँक इंडिया' या विशेष भागात अक्षय कुमारसह अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल यांनी उपस्थिती लावली आहे. यावेळी अक्षय कुमार याने त्यांच्यासोबत घडलेला एक किस्सा शेअर केलाय.

