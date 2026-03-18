इथून जा... अक्षय कुमारच्या जुहूच्या घरात होता महिलेचा आत्मा; म्हणाला- खोटं बोलत नाहीये कारण माझा मुलगा...

बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार अनेक चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असतो. त्याच्या 'भूल भुलैया' ने प्रेक्षकांना वेड लावलं होतं. आता अशाच काहीश्या धाटणीचा त्याचा एक नवा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. त्याचं नाव आहे 'भूत बंगला' या हॉरर कॉमेडी चित्रपटाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. नुकताच या चित्रपटाचा टीझर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. त्यालाही प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. आता या चित्रपटाच्या निमित्ताने दिलेल्या मुलाखतीत त्याने त्याला आलेल्या भीतीदायक अनुभवाबद्दल सांगितलं आहे. .अक्षयने नुकतीच इंडिया टुडेला मुलाखत दिली. खऱ्या आयुष्यात तुझा भुतांवर वगरे विश्वास आहे का असा प्रश्न त्याला विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना अभिनेता म्हणाला, 'आम्ही जुहूला एका अशा घरात राहत होतो जिथे काहीतरी गडबड होती. माझी पत्नी नेहमी मला म्हणायची. तेव्हा माझा मुलगा आरव ४-५ वर्षांचा असेल. मी पत्नीला म्हणायचो की तू शिकलेली आहेस. तू अशा गोष्टी कशा काय करू शकतेस? ती मला सांगायती की घरात एका महिलेच्या चालण्याचा आवाज येतो. एक दिवस माझा मुलगा झोपला होता. आणि झोपेतच त्याने काहीतरी दाखवलं आणि म्हणाला की इथे राहू नका. इथून जा...मी त्याला विचारलं की तू कोणाशी बोलत आहेस. काही मिनिटांसाठी मी पण घाबरलो होतो.'.अक्षय पुढे म्हणाला, ' तेव्हा माझी पत्नी म्हणाली की मी तुला बोलत होते ना काहीतरी गडबड आहे. आरव कोणासोबत तरी बोलत असतो. तेव्हापासून माझ्या या गोष्टीवर विश्वास बसला आहे. भूत असतील किंवा मग निगेटिव्ह एनर्जी तर असतेच. मला असं वाटतं की अशा गोष्टी असतात. असं म्हणतात की काही लोक पॉझिटिव्ह एनर्जीचे असतात. तर काही लोकांकडे निगेटिव्ह एनर्जी आकर्षित होत असतात. त्यामुळेच आपल्या आजूबाजूलाही नेहमी कोणती ना कोणती एनर्जी असते.'