RAJESH KHANNA GRANDSON AARAV BHATIA VIRAL PHOTOS: बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार आणि ट्विंकल खन्ना यांचा मुलगा आरव भाटिया सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर आरवचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून त्याच्या हटके लूकने चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलय. जयपूरमधील एका खास सोहळ्यात आरवने काळ्या रंगाच्या वेलवेट जॅकेटमध्ये हजेरी लावली होती. त्याचा शाही अंदाज पाहून चाहत्यांना राजेश खन्ना यांची आठवण झाली. .आरवने प्रसिद्ध डिझायनर रोहित बल यांनी डिझाईन केलेल्या काळ्या रंगाचं वेलवेट जॅकेट घातलं होतं. या जॅकेटला उंच कॉलर आणि आकर्षक शोल्डर्स होते. तसंच त्यावर पोपटाचं बारीक नक्षीकाम केलेलं डिझाइन होतं. त्यावर पांढऱ्या रंगाचा शर्ट आणि त्याच रंगाच्या पँटसोबत त्याने हा लूक पूर्ण केला होता..यावेळी आरवची दाढी, मिशी, तसंच निळे डोळे आणि हेअरस्टाइल पाहून अनेकांना त्याच्यात राजेश खन्ना दिसू लागले. त्याला पाहून काहींनी तर 'डिस्ने प्रिन्स' असंही म्हटलं..आरवचे फोटो पाहून अनेक चाहत्यांनी त्याची तुलना आजोबा राजेश खन्ना यांच्याशी केली आहे. काहींनी 'राजेश खन्ना पुन्हा अवतरले' अशा कमेंट्स केल्या. तर अनेकांनी वडील अक्षय कुमार यांच्या तरुणपणीच्या लूकशीही तुलना केली आहे. 'अक्षय कुमार आणि राजेश खन्ना यांचं कॉम्बिनेशन' अशा प्रतिक्रिया एका युजरने दिल्या. .'सहन होण्यापलीकडे गेलं तेव्हा...'; नेहा गद्रेने ऑस्ट्रेलिया सोडण्यामागचं कारणही सांगितलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.