सासऱ्यांचीच भूमिका साकारणार जावई! अक्षय कुमार बनणार राजेश खन्ना; भन्नाट योगायोग!

FARHAN AKHTAR TO PLAY R D BURMAN IN NEERAJ PANDEY FILM: बॉलीवूडमध्ये काही भूमिका केवळ अभिनयाच्या दृष्टीने खास नसतात, तर त्यामागे वैयक्तिक नात्यांचीही एक वेगळी गोष्ट असते. अभिनेता अक्षय कुमारच्या आगामी प्रोजेक्टबाबत अशीच एक रंजक गोष्ट समोर आली आहे. आर. डी. बर्मन यांच्या बायोपिकमध्ये अक्षय कुमार थेट आपल्या सासऱ्यांची, म्हणजेच ज्येष्ठ अभिनेते राजेश खन्ना यांची भूमिका साकारणार आहे. .नीरज पांडे दिग्दर्शित या चित्रपटात फरहान अख्तर आर. डी. बर्मन यांच्या भूमिकेत दिसणार आहे. अक्षयने अभिनेत्री द्विंकल खन्नासोबत लग्र केले असून, टिंकल या राजेश खन्ना आणि डिंपल कपाडिया यांच्या कन्या आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या भूमिकेसाठी त्याने चित्रपटाला १० दिवस देण्याचे मान्य केले आहे. चित्रपटाचे चित्रीकरण ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. .अक्षयने यापूर्वी अनेक वेगवेगळ्या व्यक्तिरेखा साकारल्या आहेत, मात्र ज्यांच्याशी त्याचं नातं आधी 'जावई-सासरे' असं होतं, त्यांच्याच व्यक्तिरेखेला पडद्यावर साकारण्याची संधी मिळणं ही या प्रोजेक्टची सर्वात वेगळी बाजू ठरणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता अक्षय कुमारचा हा वेगळा अभिनय पाहण्याची उत्सुकता आहे. .अक्षय कुमारने याआधी अनेक सिनेमांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. त्याच्या हटके आणि अॅक्शन भूमिका नेहमीच प्रेक्षकांना आवडल्या आहेत. त्याने आजपर्यंत जवळपास १४५ सिनेमांमध्ये काम केलय. त्याला खिलाडी कुमार म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. .“स्प्लेंडर फिरवतोय माझा जानू!” ऐश्वर्या-अविनाश नारकरांच्या डान्सने वेधलं लक्ष, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.