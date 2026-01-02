बाबो! एक, दोन नाहीतर 7 अभिनेत्रीसोबत होतं अक्षय कुमारचं अफेअर, एक अभिनेत्री तर 13 वर्षांनी मोठी

Akshay Kumar’s Love Life: अक्षय कुमार हा प्रसिद्ध अभिनेता असून त्याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. अभिनयाबरोबरच अक्षय कुमार त्याच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा चर्चेत असतो. त्याने आतापर्यंत एक दोन नाहीतर ७ अभिनेत्रींना डेट केलय. त्यातील एका दोघींसोबत तर त्याचं नातं लग्नपर्यंत पोहचलं होतं. कोण होत्या त्या अभिनेत्री जाणून घेऊया. .अक्षय आणि रवीनामाहिनीनुसार अक्षय आणि रवीना यांचं नातं ९० च्या दशकामध्ये खूप चर्चेत होतं. अक्षय कुमारला एका नजरेतच रवीना आवडली होती. दोघेही जवळपास ३ वर्ष सोबत होते. दोघांनी गुपचूप एका मंदिरात साखरपुडा सुद्धा केला होता. परंतु अक्षय इतर मुलींना डेट करायचा म्हणून तिने त्याला सोडून दिलं..अक्षय आणि शिल्पा शेट्टीअक्षय कुमार आणि शिल्पा शेट्टीचं नात सोशल मीडियावर खुप चर्चेत होतं. परंतु एका वर्षाच्या आतच शिल्पाने अक्षय कुमारसोबत ब्रेकअप केलं. कारण त्याची ट्विंकलसोबत जवळीक वाढली होती..अक्षय आणि पूजा बत्रात्यानंतर अक्षय कुमारचं नाव पूजा बत्रासोबत जोडलं गेलं. पुजा प्रसिद्ध मॉडेल आणि अभिनेत्री होती. पंरतु काही वयक्तिक कारणास्तव दोघांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. .अक्षय आणि प्रियंका चोप्राअक्षयने ट्विंकलसोबत लग्न केल्यानंतर सगळ्यांना वाटलं की, तो आता मुलींना डेट करणं बंद करेल. परंतु लग्नाच्या काही वर्षानंतर त्याच्या आणि प्रियंका चोप्राच्या रिलेशनशीपबाबत चर्चा होऊ लागल्या आहेत. .कॅटरीना कैफ आणि अक्षय कुमार अक्षय कुमार आणि कॅटरिना कैफ यांच्या नात्याबद्दल सुद्धा खूप चर्चा रंगल्या होत्या. माहितीनुसार कॅटरिनाने काही दिवस अक्षय कुमारला डेट केलं. परंतु दोघांच्या नात्याबद्दल अधिकृतपणे कोणीही कोणतीच चर्चा केली नाही. .अक्षय आणि रेखा काही काळासाठी अक्षय कुमारचं नाव रेखासोबत सुद्धा जोडलं गेलं होतं. 1996 साली एका सिनेमाच्या शुटिंगदरम्यान अक्षय कुमार आणि रेखामध्ये जवळीक वाढली. त्यानंतर रेखा अक्षय कुमारसाठी प्रेमात वाट्टेल ते करायला तयार होती असं बोललं जातं..अक्षय खन्ना आता फुल्ल हवेत! धुरंधर सिनेमानंतर ट्रेण्डवर येताच 'दृश्यम 3'साठी मागितली मोठी फी, सिनेमा सोडल्याचा दावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.