बाबो! एक, दोन नाहीतर 7 अभिनेत्रीसोबत होतं अक्षय कुमारचं अफेअर, एक अभिनेत्री तर 13 वर्षांनी मोठी

AKSHAY KUMAR’S SECRET AFFAIRS: अक्षय कुमारच्या प्रेमप्रकरणांची गोष्ट – रवीना तेंडन, शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोप्रा आणि कॅटरिना कैफ यांसोबत त्याचे अफेअर होते. त्याचं नातं कधी लग्नात तर कधी ब्रेकअपमध्ये बदललं.
Akshay Kumar’s Love Life:  अक्षय कुमार हा प्रसिद्ध अभिनेता असून त्याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. अभिनयाबरोबरच अक्षय कुमार त्याच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा चर्चेत असतो. त्याने आतापर्यंत एक दोन नाहीतर ७ अभिनेत्रींना डेट केलय. त्यातील एका दोघींसोबत तर त्याचं नातं लग्नपर्यंत पोहचलं होतं. कोण होत्या त्या अभिनेत्री जाणून घेऊया.

