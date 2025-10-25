‘सुंदरा मनामध्ये भरली’ फेम अक्षया नाईकचं नेटफ्लिक्सवर दमदार पदार्पण, ‘ग्रेटर कलेश’मध्ये झळकली खास भूमिकेत!

'सुंदरा मनामध्ये भरली' या मालिकेतून घरघरात पोहचलेली अभिनेत्री म्हणजे अक्षया नाईक हिने मध्यंतरी ब्रेक घेतला होता. उत्तम अभिनय, सोबतीला अनेक दर्जेदार फोटो शूट आणि तिच्या सोशल मीडिया पोस्ट मधून अक्षया कायम चर्चेत असलेली बघायला मिळते. नुकतंच अक्षयाच नवरात्रीनिमित्त खास फोटोशूट केलं होतं त्यामुळे ती चर्चेत सुद्धा आली होती. अशातच आता अक्षयाने दमदार ओटीटी पदार्पण केलं असून नेटफिक्सवर ती बघायला मिळणार आहे..नेटफ्लिक्सवर नुकताच प्रदर्शित झालेला 'ग्रेटर कलेश' या चित्रपटातून अक्षयाने तिच ओटीटी पदार्पण केलंय. या चित्रपटामध्ये तिने खास अभिनय केला असून तिची भूमिका लक्षवेधी देखील ठरतेय. प्रत्येक कुटुंबात घडणाऱ्या फॅमिली ड्रामाच या चित्रपटात दाखवण्यात आला असून तिने या खास चित्रपटात तिने दमदार काम केलं आहे. .अक्षयाने या चित्रपटात 'पंखुरी' हे पात्र साकारलय. ग्रेटर कलेश सध्या सगळीकडे सुपरहिट ठरतोय. त्यात अक्षयाचं बॉलिवूड चित्रपटात काम करण्याचं स्वप्न पूर्ण झालय. अभिनयाची चुणूक दाखवून आज अक्षयाचा बॉलिवुड सिनेइंडस्ट्री मधला प्रवास जोरदार सुरू झाला असून येणाऱ्या काळात देखील ती बॉलिवुड सोबतीने मराठी प्रोजेक्ट्स मध्ये दिसणार असल्याचं कळतंय..दरम्यान तिच्या चित्रपटातील पंखुरी पात्राबद्दल सांगितलय की, 'नेहमी नवीन काहीतरी करण्याची इच्छा असल्याने मला हा प्रोजेक्ट करण्याची मला संधी आली असं मला वाटतं. कुठल्याही कलाकारासाठी नेटफ्लिक्स हा प्लेटफॉर्म हे खूप मोठा आहे. एवढ्या मोठ्या प्लॅटफॉर्म सिनेमा कराण्याची संधी मिळणं हे खूप खास होतं, याचा तर आनंद आहे. पण सिनेमा सध्या no.1 वर ट्रेंड करत असल्यामुळे स्वतःलाच एक मस्त दिवाळी गिफ्ट मिळाल्याचा आनंद वाटतोय. .सायली-अर्जुनापेक्षा हटके आहे Reel Life सासूची खरी लव्हस्टोरी ! वर्षभर पाहिलेली होकाराची वाट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.