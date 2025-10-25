Premier

‘सुंदरा मनामध्ये भरली’ फेम अक्षया नाईकचं नेटफ्लिक्सवर दमदार पदार्पण, ‘ग्रेटर कलेश’मध्ये झळकली खास भूमिकेत!

Akshaya Naik Shines in Netflix Film 'Greater Kalesh': 'सुंदरा मनामध्ये भरली' मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री अक्षया नाईक आता नेटफ्लिक्सवर 'ग्रेटर कलेश' या चित्रपटातून झळकली आहे. 'पंखुरी'च्या भूमिकेत तिने प्रभावी अभिनय करत प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत.
Apurva Kulkarni
'सुंदरा मनामध्ये भरली' या मालिकेतून घरघरात पोहचलेली अभिनेत्री म्हणजे अक्षया नाईक हिने मध्यंतरी ब्रेक घेतला होता. उत्तम अभिनय, सोबतीला अनेक दर्जेदार फोटो शूट आणि तिच्या सोशल मीडिया पोस्ट मधून अक्षया कायम चर्चेत असलेली बघायला मिळते. नुकतंच अक्षयाच नवरात्रीनिमित्त खास फोटोशूट केलं होतं त्यामुळे ती चर्चेत सुद्धा आली होती. अशातच आता अक्षयाने दमदार ओटीटी पदार्पण केलं असून नेटफिक्सवर ती बघायला मिळणार आहे.

