कपूर कुटुंबातील 'ही' अभिनेत्री असती अक्षय खन्नाची बायको, 'या' कारणामुळे लग्न ठरण्याआधीच मोडलं

AKSHAYE KHANNA NEARLY BECAME KAPOOR FAMILY’S SON-IN-LAW: अक्षय खन्ना आणि करिश्मा कपूर एकेकाळी एकमेकांच्या प्रेमात होते आणि दोघांचे लग्न ठरण्यापर्यंत चर्चा पोहोचली होती. रणधीर कपूरही या नात्याला समर्थन देत होता, परंतु करिश्माची आई बबीताने तिच्या करिअरवर परिणाम होईल या कारणाने लग्नाला विरोध केला.
akshaye-khanna-karisma-kapoor-love-story: अभिनेता अक्षय खन्ना सध्या चर्चेत आहे. त्याचा धुरंधर सिनेमातील अभिनय प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला आहे. तसंच त्याचं एन्ट्री सॉन्गही खुप व्हायरल झालं आहे. सध्या सोशल मीडियावर, नेटकऱ्यांमध्ये फक्त आणि फक्त अक्षय खन्नाचीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. त्याचा हटके डान्स सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

