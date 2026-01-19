अक्षय खन्नाला ओव्हर कॉन्फिडन्सपणा नडला! आता 'या' सिनेमाची दारं कायमची बंद! निर्माते म्हणाले...

akshaye khanna race 4 controversy explained: बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्ना गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. धुरंधर सिनेमातील रहमान डकैत याच्या भूमिकेनंतर तो खुप चर्चेत आला. त्याच्या एन्ट्री सॉन्ग FA9LA मुळे लोकांनी त्याला डोक्यावर घेतलं. धुरंधर सिनेमातील त्याच्या अभिनयानंतर रणवीरपेक्षा जास्त चर्चा ही अक्षय खन्नाची झाली होती. परंतु त्या प्रसिद्धीनंतर दुसऱ्या सिनेमासाठी अक्षयने काही अटी ठेवल्या होत्या. .धुरंधर सिनेमानंतर कोणत्या न कोणत्या कारणांमुळे अक्षय चर्चेत राहिला. सुरुवातीला अक्षय खन्नाने 'दृश्यम ३'मधून माघार घेतली. त्यानंतर केसाच्या हेअरस्टाईलसाठी दृश्यम ३ मधून माघार घेतली. तसंच त्याने ठरल्यापेक्षा जास्त पैसे मागितल्याची सुद्धा माहिती आहे. दरम्यान आता आणखी एका सिनेमातून अक्षयचा पत्ता कट झालाय. .अक्षय खन्नाला Race 4 या सिनेमातून त्याला बाहेर काढल्याची माहिती आहे. तसंच या सिनेमाची घोषणा झाल्यानंतर सैफ अली खान आणि अक्षय खन्ना यात कमबॅक होऊ शकते असं बोलतं जातं होतं. परंतु निर्माते रमेश तौरानी यांनी अक्षय खन्ना या सिनेमामध्ये दिसणार नसल्याचं स्पष्ट केलय. .निर्माते रमेश तौरानी यांनी एचटी सिटीला नुकतीच मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये बोलताना त्यांनी 'Race 4'मध्ये अक्षय खन्नाच्या एट्रीबाबतच्या चर्चेला पुर्णविराम दिलाय. ते म्हणाले की, 'नाही आम्ही अक्षयला विचारणा केलेली नाही. त्याची येण्याची काहीच शक्यता नव्हती. अक्षय खन्नासाठी सिनेमाची स्क्रीप्ट बदलली जाईल असा काही अंदाज नव्हता. त्याला परत आणण्याचा कोणताही विचार नाही. त्याच्या पात्राचा अपघात झाला होता तो ट्रॅक तिथेच संपला तो तसाच राहिला..'मला पुरुषांची गरज फक्त बेडवरच आहे', लग्नाबाबत तब्बूच वादग्रस्त विधान? सोशल मीडियावर रंगली चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.