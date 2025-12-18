'दे दे प्यार दे' सिनेमातील अभिनेत्रीने प्लास्टिक सर्जरी केली? खोट्या दाव्यावर संतापली रकुल प्रीत सिंह, म्हणाली...

अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह सध्या सोशल मीडियावर चाललेल्या एका चर्चेमुळे पुन्हा चर्चेत आली आहे. तिच्या बाह्यरूपाबाबत करण्यात आलेल्या एका दाव्याला उत्तर देत रकुलने थेट आणि स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडली आहे. कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीच्या वैयक्तिक बाबींवर अंदाज बांधले जात असल्याबद्दल तिने नाराजी व्यक्त केली आहे. .सोशल मीडियावर एका व्यक्तीनं स्वत:ला प्लॅस्टिक सर्जन असल्याचं सांगत, रकुलच्या काही फोटोद्वारे तिने प्लॅस्टिक सर्जरीबाबत दावा केला होता. ही पोस्ट व्हायरल झाल्यानंतर तिने इन्स्टाग्राम स्टोरीच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया दिली. कोणतीही खात्रीशीर माहिती नसताना असे निष्कर्ष काढणे चुकीचे असून, अशा प्रकारच्या पोस्टमुळे लोकांमध्ये गैरसमज पसरतात, असं तिने सांगितलं होतं..तिने स्पष्ट केले की, एखाद्या व्यक्तीने आपल्या लूकमध्ये बदल केला असल्यास तो नेहमीच शस्त्रक्रियेमुळेच झाला आहे, असा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. एखाद्याने कॉस्मेटिक प्रक्रिया केली तरी ती पूर्णपणे वैयक्तिक बाब आहे; मात्र कोणाच्याही बाबतीत खोटे दावे करणे आणि त्याला वैज्ञानिक आधार असल्याचे भासवणे पूर्णतः चुकीचे असल्याचे तिने म्हटले आहे. .आपल्या बदललेल्या लूकबाबत बोलताना रकुल प्रीत सिंह म्हणाली, "नियमित व्यायाम, संतुलित आहार आणि आरोग्यदायी जीवनशैलीमुळे माझ्या व्यक्तिमत्त्वात सकारात्मक बदल झाला आहे. फिटनेससाठी सातत्याने केलेली मेहनत हीच त्यामागची खरी कारणे असून, सोशल मीडियावरील प्रत्येक दाव्यावर विश्वास ठेवू नये", असे आवाहनही तिने चाहत्यांना केले..तब्बल २९ वर्षानंतर रेणुका शहाणेंना फिल्मफेअर; अभिनेत्रीचा आनंद गगनात मावेना, म्हणतात- माझी घरवापसी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.