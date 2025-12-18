Premier

'दे दे प्यार दे' सिनेमातील अभिनेत्रीने प्लास्टिक सर्जरी केली? खोट्या दाव्यावर संतापली रकुल प्रीत सिंह, म्हणाली...

Rakul Preet Singh Slams Plastic Surgery Claims: अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह हिने सोशल मीडियावर पसरलेल्या प्लॅस्टिक सर्जरीच्या चर्चांवर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. कोणताही ठोस पुरावा नसताना वैयक्तिक बाबींवर अंदाज बांधणे चुकीचे असल्याचं तिने सांगितलं.
Rakul Preet Singh Slams Plastic Surgery Claims

Rakul Preet Singh Slams Plastic Surgery Claims

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह सध्या सोशल मीडियावर चाललेल्या एका चर्चेमुळे पुन्हा चर्चेत आली आहे. तिच्या बाह्यरूपाबाबत करण्यात आलेल्या एका दाव्याला उत्तर देत रकुलने थेट आणि स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडली आहे. कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीच्या वैयक्तिक बाबींवर अंदाज बांधले जात असल्याबद्दल तिने नाराजी व्यक्त केली आहे.

Loading content, please wait...
bollywood
viral
actress
bollywood actress
Entertainment news
plastic surgery
Rakul Preet Singh

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com