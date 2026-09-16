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प्रेम, मैत्री अन् स्वतःला शोधण्याची भन्नाट गोष्ट!आलिया भट्टचा ‘डोन्ट बी शाय’चा ट्रेलर पाहिलात का?

ALIA BHATT DON’T BE SHY TRAILER AND PRIME VIDEO RELEASE DATE:आलिया भट्टच्या अभिनय कारकिर्दीतील वैविध्यपूर्ण भूमिकांनंतर आता ती निर्मिती क्षेत्रातही आपली छाप पाडताना दिसत आहे. आलिया भट्ट आणि शाहीन भट्ट यांच्या Eternal Sunshine Productions निर्मित ‘Don’t Be Shy’चा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे.
ALIA BHATT DON’T BE SHY TRAILER

ALIA BHATT DON’T BE SHY TRAILER

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ALIA BHATT ETERNAL SUNSHINE PRODUCTIONS DON’T BE SHY FILM: 'स्टूडेंट ऑफ द डंट ऑफ द इयर 'पासून अभिनयाचा प्रवास सुरू करणाऱ्या आलिया भट्टने गेल्या काही वर्षांत वेगवेगळ्या भूमिका साकारत आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. 'हायवे', 'उडता पंजाब', 'राझी' आणि 'गंगूबाई काठियावाडी'सारख्या चित्रपटांमधील भूमिकांमुळे आलियाच्या अभिनयाची वेगळी बाजू प्रेक्षकांसमोर आली.

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