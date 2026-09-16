प्रेम, मैत्री अन् स्वतःला शोधण्याची भन्नाट गोष्ट!आलिया भट्टचा ‘डोन्ट बी शाय’चा ट्रेलर पाहिलात का?

ALIA BHATT ETERNAL SUNSHINE PRODUCTIONS DON’T BE SHY FILM: 'स्टूडेंट ऑफ द डंट ऑफ द इयर 'पासून अभिनयाचा प्रवास सुरू करणाऱ्या आलिया भट्टने गेल्या काही वर्षांत वेगवेगळ्या भूमिका साकारत आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. 'हायवे', 'उडता पंजाब', 'राझी' आणि 'गंगूबाई काठियावाडी'सारख्या चित्रपटांमधील भूमिकांमुळे आलियाच्या अभिनयाची वेगळी बाजू प्रेक्षकांसमोर आली. .आता अभिनयासोबतच आलिया निर्मिती क्षेत्रातही पुढे जात असून, आलिया आणि शाहीन भट्ट यांच्या 'इटर्नल सनशाइन प्रॉडक्शन्स'ची निर्मिती असलेल्या 'डोन्ट बी शाय'चा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. श्रीती मुखर्जी लिखित-दिग्दर्शित या कमिंग-ऑफ-एज रोमॅटिक कॉमेडीमध्ये २० वर्षीय श्यामिली 'शाय' दासची कथा पाहायला मिळणार आहे. .आयुष्याचा मार्ग ठरवल्यानंतर अचानक परिस्थिती बदलते आणि मैत्री, पहिले प्रेम, प्रेमभंग तसेच स्वतःला समजून घेण्याचा तिचा प्रवास सुरू होतो. तसेच चित्रपटाच्या मुख्य भूमिकांसाठी चार नव्या चेहऱ्यांची निवड करण्यात आली आहे. आरुषी बजाज शाय, पीयूष खाती मयंक, बियांका अरोरा तारा आणि अंश दुग्गल ध्रुवच्या भूमिकेत आहेत. कुणाल रॉय कपूर, अनुराग बासू, नेहा धुपिया आणि अंजू अल्वा नाईक हे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. .'डोन्ट बी शाय' हा प्राइम व्हिडिओसोबतचा आलियाचा पहिला फीचर चित्रपट निर्मिती प्रकल्प आहे, यापूर्वी 'पोचर' या वेब सीरिजमध्ये तिने कार्यकारी निर्माती म्हणून काम केले होते. आता हा चित्रपट २५ सप्टेंबरला भारतासह २४० हून अधिक देशांमध्ये प्राइम व्हिडिओवर प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता या सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे..बापरे! सलमान खान नक्की काय झालंय? सडपातळ शरीर, सुकलेला चेहरा पाहून चाहते चिंतेत, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.