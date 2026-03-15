5,50,00,00,000 इतकी आहे एकट्या आलियाची संपत्ती, 20 मिनिटाच्या सीनसाठी घेते 9 कोटी तर बिझनेसमधून कमावते पाण्यासारखा पैसा

ALIA BHATT'S ED-A-MAMMA BRAND: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय दिग्दर्शक करण जौहर याच्या स्टुडेंट ऑफ इअर या पहिल्याच सिनेमाच्या यशामुळे आलिया भट्ट यशाच्या शिखरापर्यंत पोहचली. सध्या ती बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्रीपैकी एक आहे. या सिनेमानंतर तिने २ स्टेट्स, हायवे, डियर जिंदगी, गली बॉय, राझी सारख्या प्रसिद्ध सिनेमांमध्ये काम केलं. तिची गंगूबाई काठियावाडीची भूमिका तर प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली..आलियाने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये फार कमी काळात स्वत:चं अस्तित्व निर्माण केलय. सोशल मीडियावर देखील आलियाचा मोठा चाहतावर्ग आहे. आलिया हिच्या संपत्तीबद्दल बोलायचं झालं तर तिच्याकडे 5,50,00,00,000 रुपयांची संपत्ती आहे. आलिया फक्त अभिनयातूनच नाहीतर इतर मार्गाने सुद्धा कमाई करते..माहितीनुसार आलिया एका सिनेमासाठी १० ते २० कोटी रुपये मानधन घेत असल्याची माहिती आहे. तसंच तिने RRR मधील २० मिनिटांच्या सीनसाठी तर आलियाने ९ कोटी रुपयांचं मानधन घेतलं होतं. तसंच विविध वेब सीरिज, प्रोजेक्टमधून सुद्धा ती मोठी कमाई करते. जाहिरातीमधून सुद्धा आलियाची कमाई असते. .तसंच आलियाचं 'Ed-a-Mamma' नावाचं ब्रँड सुद्धा आहे. आलियाच्या या कपड्याच्या ब्रँडमध्ये २ ते १४ वर्षापर्यंतच्या मुलांसाठी पर्यावरणपुरक कपडे उपलब्ध आहे. यातून देखील तिची बक्कळ कमाई होती. तसंच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुद्धा तिची कमाई होते. .आलिया हिच्या प्रॉपर्टी पहायला गेलं तर , परदेशात आलियाच्या अनेक प्रॉपर्टी आहे. लंडनमध्ये स्वत:चं घर आहे. त्याची किंमत जवळपास २५ कोटी इतकी आहे. तसंच मुंबईच्या वांद्रे इथं तिचा मोठा बंगला आहे. बंगल्याची किंमत ३२ कोटी रुपये इतकी आहे. तसंच आलियाकडे अनेक मोठ्या गाड्या सुद्धा आहे. या सगळ्याची किंमत पकडून तिच्याकडे ५५० कोटी संपत्ती आहे.