क्यूटनेस ओवरलोडेड! रणबीर-आलियाची लेक सुद्धा आहे क्रिकेटची चाहती! राहाचा Viral Video पाहून सगळेच करताय कौतूक

RAHA KAPOOR’S CUTE REACTIONS AT WANKHEDE STADIUM: मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर गुरुवारी भारत विरुद्ध इंग्लंड टी-२० सामना पार पडला. या सामन्यात भारतानं दणदणीत विजय मिळवला. दरम्यान हा सामना पाहण्यासाठी अनेक क्रिकेटप्रेमी तसंच कलाकारांनी उपस्थिती लावली होती. बॉलिवूडमधलं सगळ्यांचं लाडकं कपल आलिया भट्ट आणि रणबीर कपूर सुद्धा सामना पाहण्यासाठी आले होते. यावेळी त्याची लेक राहा सुद्धा त्यांच्यासोबत होती. .दरम्यान सध्या सोशल मीडियावर सामना पाहतानाचे राहाचे फोटो, व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. या फोटोमध्ये राहा बाबा रणबीरच्या मांडीवर बसून क्रिकेटचा आनंद घेताना दिसतेय. तसंच खेळाडू चांगले खेळताना टाळ्या वाजवताना दिसतेय. तिला पाहून आलिया लेकीचं कौतूक सुद्धा करतेय. तिला पाहून तिला सुद्धा हसू अनावर होतय..तर दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये रणबीर राहाच्या खांद्यावर डोकं टेकवून बसलाय. तसंच तो तिच्याशी काहीतरी गप्पा मारताना पहायला मिळतोय. दरम्यान तिघांचा एकत्र टाळ्या वाजवतानाचा आणि राहाच्या क्युट रिअॅक्शनचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. व्हिडिओ पाहून अनेकांनी 'किती गोड कुटुंब' आहे अशा प्रतिक्रिया सुद्धा दिल्या आहेत..हा सामना पाहण्यासाठी आलिया, रणबीरसह वरुण धवन, अनिल कपूर, नीता अंबानी, राधीका मर्चंट, आकाश अंबानी या दिग्गजांनी हजेरी लावली होती. परंतु या सगळ्यात आलियाचे लेक राहा आकर्षणाचं केंद्रबिंदू ठरली. अनेक व्हिडिओवर कमेंट्स करत राहाच्या क्युटनेसचं कौतूक सुद्धा केलं आहे. अनेकांनी कमेंट्स करत 'अरे ही किती गोड आहे' अशा कमेंट्स सुद्धा केल्याचं पहायला मिळतय. .'शुटिंग करताना अचानक मोठे स्फोट झाले अन्...' दुबईत अडकलेल्या लारा दत्तने सांगितला भंयकर प्रसंग, सत्य परिस्थिती सांगताना अश्रू अनावर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.