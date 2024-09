Premier

Alia Bhatt : आलिया भट्ट नाही आलिया भट्ट कपूर ; कपिल शर्मा शोमध्ये केला नाव बदलल्याचा खुलासा, सुनील ग्रोव्हरने अशी दिली प्रतिक्रिया

Alia Bhatt changed her name after marriage : अभिनेत्री आलिया भट्टने लग्नानंतर नाव बदलल्याचा खुलासा नुकताच केला. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.