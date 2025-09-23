Premier

'माहेरची साडी' सिनेमा करण्यास अलका कुबलने दिलेला नकार, म्हणाल्या...'मी सरळ नाही म्हणून बाहेर आलेले, पण...'

Alka Kubal Reveals Why She First Refused Maherchi Sadi Movie Offer: 90 च्या दशकात माहेरची साडी हा चित्रपट प्रचंड हिट झाला. या चित्रपटाने त्या काळा करोडोचा गल्ला जमवला होता. परंतु सुरुवातीला अलका कुबल यांनी हा चित्रपट करण्यास नकार दिला होता.
Apurva Kulkarni
मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री अलका कुबल या 90 दशकातील आघाडीच्या अभिनेत्री होत्या. त्या एका वर्षात 7 8 चित्रपट करायच्या. अलका कुबल यांनी अनेक चित्रपटातून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. साध्या, सरळ अभिनयातून त्यांनी स्वत:चं स्थान निर्माण केलं. परंतु त्यांचा चर्चेत असलेला सिनेमा म्हणजे, 'माहेरची साडी'. या चित्रपटाने अलका कुबल यांना ओळख दिली. अलका कुबल यांचं नाव घेतलं की, माहेरची साडीचा उल्लेख होतोच होतो.

