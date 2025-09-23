'माहेरची साडी' सिनेमा करण्यास अलका कुबलने दिलेला नकार, म्हणाल्या...'मी सरळ नाही म्हणून बाहेर आलेले, पण...'

मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री अलका कुबल या 90 दशकातील आघाडीच्या अभिनेत्री होत्या. त्या एका वर्षात 7 8 चित्रपट करायच्या. अलका कुबल यांनी अनेक चित्रपटातून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. साध्या, सरळ अभिनयातून त्यांनी स्वत:चं स्थान निर्माण केलं. परंतु त्यांचा चर्चेत असलेला सिनेमा म्हणजे, 'माहेरची साडी'. या चित्रपटाने अलका कुबल यांना ओळख दिली. अलका कुबल यांचं नाव घेतलं की, माहेरची साडीचा उल्लेख होतोच होतो..अलका कुबल यांनी माहेरची साडी चित्रपटात आर्दश सुनेची भूमिका साकारली होती. जिचा सासरी सासूकडून प्रचंड छळ होतो. तिच्या भूमिकेनं प्रेक्षकांना अक्षरश: वेडं करुन सोडलं होतं. अलका कुबल यांचा माहेरची साडी चित्रपट पाहण्यासाठी महिला लांबून लांबून येयच्या. अनेक महिला थिएटरमध्ये रडायच्या. टेम्पो भरुन लोक हा चित्रपट पाहण्यासाठी सिनेमागृहात येयचे. परंतु तुम्हाला माहितीय का? माहेरची साडी चित्रपटात काम करण्यासाठी सुरुवातीला अलका कुबल यांनी नकार दिला होता. .होय हे खरंय ! अलका कुबल यांनी माहेरची साडी चित्रपट करण्यास नाही सांगितलं होतं. काही दिवसापूर्वी अलका कुबल यांनी लोकशाही मराठीला मुलाखत दिली होती. त्यावेळी त्या म्हणाल्या की, 'विजय कोंडकेंचं सिनेमाचं बजेट फार कमी होतं. मला त्यांनी फार कमी पैशात काम करण्याची ऑफर दिली होती. परंतु मी त्यांना नाही म्हणून बाहेर निघाले. पंरतु मला पितांबर काळेंना थांबवलं. ते मला म्हणाले की, तु हा सिनेमा कर, माझ्यासाठी कर, तु हा विचार नको करुन की, किती पैसे मिळताय, तु हा सिनेमा कर... हा सिनेमा तुझ्यासाठी टर्निंग पॉईंट ठरले. तुझं आयुष्य बदलेल'.पुढे बोलताना अलका कुबल म्हणाल्या, 'त्या माणसाचा आत्मविश्वास पाहून मी चित्रपट करण्यासाठी मान्य झाले. मी त्यांच्याशी जवळपास 15 ते 20 मिनिटं हुज्जत घातली. परंतु शेवटी मी त्यांचं ऐकलं, आणि तो सिनेमा माझ्या आयुष्यातील टर्निंग पाईंट ठरला. मी जवळपास 300 सिनेमे केले परंतु माहेरची साडी चित्रपटाची ओळख काय पुसली गेली नाही. '.माहेरची साडी हा चित्रपट 18 सप्टेंबर 1991 रोजी प्रदर्शित झाला होता. या सिनेमाचं बजेट 25 लाख रुपयांचं होतं. परंतु त्या काळी या सिनेमाने जवळपास 12 कोटींचा गल्ला जमा केला. .'दशावतार' सिनेमा फक्त 99 रुपयात पाहता येणार? कधी, कुठे कसा? ते जाणून घ्या!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.