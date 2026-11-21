मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री अलका कुबल यांनी इंडस्ट्रीमध्ये एक काळ गाजवलाय. आपल्या अभिनयाच्या जोरावर त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनात स्वतःचं स्थान निर्माण केलंय. बालकलाकार म्हणून अभिनयाची सुरुवात केलेल्या अलका यांनी इंडस्ट्रीला अनेक हिट चित्रपट दिले. प्रेक्षक खासकरून त्यांना पाहण्यासाठी थिएटरमध्ये यायचे. मात्र अलका यांनी त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य कायमच प्रेक्षकांपासून अलिप्त ठेवलं. त्यांच्या मुलींनीदेखील आईप्रमाणे अभिनय क्षेत्र न निवडता वेगळ्या वाटा निवडल्या. आता अलका कुबल यांच्या घरून एक चांगली बातमी येतेय. अभिनेत्री पुन्हा एकदा सासू होणार आहेत. त्यांच्या धाकट्या लेकीचा नुकताच साखरपुडा झालाय. .अलका यांनी लोकप्रिय सिनेमॅटोग्राफर समीर आठल्ये यांच्याशी लग्न केलं. त्यांना दोन मुली आहेत. त्यांच्या दोन्ही मुली स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत. त्यांच्या मुलींनी प्रचंड यश मिळवलंय मात्र त्यांनी कधीही मुलींच्या यशाचा गवगवा केला नाही. अलका कुबल यांची मोठी मुलगी इशानी आठल्ये ही पायलट आहे. तिने 2015 मध्ये पायलटचा परवाना मिळवला होता. त्यानंतर अलका यांनी तिच्यासाठी खास पोस्ट लिहिली होती. 2022 मध्ये तिने दिल्लीतील निशांत वालिया याच्याशी लग्न केलं. तर अलका यांची धाकटी मुलगी कस्तुरी हिने देखील करिअरमध्ये वेगळी वाट निवडत डॉक्टर होण्याचा निर्णय घेतला. तिने फिलिपिन्ससह परदेशात वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलं असून एमबीबीएसचं शिक्षण घेतलं आहे..परदेशातून वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर भारतात वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक असलेली FMGE ही परीक्षा तिने पहिल्याच प्रयत्नात उत्तीर्ण केली होती. त्यासाठी अलका यांनी तिचं कौतुक करणारी पोस्ट लिहिलेली. आता कस्तुरी लग्नबंधनात अडकणार आहे. तिचा १५ नोव्हेंबर रोजी साखरपुडा पार पडलाय. संकेत असं कस्तुरीच्या नवऱ्याचं नाव आहे. त्यांच्या साखरपुड्याच्या रुखवत बनवणाऱ्या आर्टिस्टने त्यांच्या साखरपुड्याच्या एक व्हिडिओ शेअर केलाय. ज्यामध्ये त्यांची झलक दिसतेय. आता चाहते त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करत आहेत. .माधुरी दीक्षितनेही शाळेत खाल्लाय छडीचा मार; अजिबात आवडत नव्हता 'हा' विषय, म्हणते- त्या बाईंचा तास सुरू झाला की... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.