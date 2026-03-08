नवरा असावा तर असा! लग्नाच्या वाढदिवसादिवशी अल्लू अर्जुननं बायकोला दिली महागडी कार! किंमत एकून थक्क व्हाल, Viral Video

ALLU ARJUN’S ROMANTIC ANNIVERSARY GIFT: प्रसिद्ध दाक्षिणात्य अभिनेता अल्लू अर्जुन आणि पत्नी स्नेहा रेड्डी यांच्या लग्नाला ६ मार्च रोजी १५ वर्ष पुर्ण झाली. त्यानिमित्त दोघांनीही सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर केली. तसंच लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त अल्लू अर्जुनने बायकोला एक महागडी कार देखील गिफ्ट म्हणून दिलीय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .६ मार्च हा दिवस अल्लू अर्जुन स्नेहा रेड्डीसह संपुर्ण कुटुंबासाठी महत्त्वाचा होता. कारण याच दिवशी अल्लू अर्जुनचा छोटा भाऊ शिरीष नायनिका रेड्डीसोबत विवाहबंधनात अडकला. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाचा आनंद द्विगुणित झाला. यावेळी लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त अल्लूने बायकोला खास गाडी गिफ्ट केली. .सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये अल्लूने स्नेहाला काळ्या रंगाची Marcedes -AMG CLE53 कार गिफ्ट म्हणून दिलीय. या गाडीची किंमत हैदराबादमध्ये सुमारे 1.5 कोटी रुपये असल्याची माहिती आहे. त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवरुन बायकोला कार देतानाचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. .व्हिडिओमध्ये लग्नाच्या वाढदिवसाचं गिफ्ट मिळाल्यानंतर आनंदाने पत्नी स्नेहाने अल्लू अर्जुनच्या गालावर किस केलं. तसंच सासरे अरविंद यांना देखील तिने मिठी मारली. दरम्यान अल्लू व्हिडिओ पोस्ट करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'क्युटी तुला लग्नाच्या वाढदिवसाच्या खुप खुप शुभेच्छा. या १५ वर्षांमध्ये तु माझ्यासोबत नसतीस तर माझा प्रवास एवढा छान झाला नसता.' नवरा बायकोच्या प्रेमाचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. अनेकांनी त्यांच्या व्हिडिओवर कमेंट्स करत लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्यात..प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्रीचा थाटात पार पडला विवाहसोहळा! नवरा आहे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.