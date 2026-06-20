सिनेमापलीकडचा माणूस! जीवघेण्या आजाराशी लढणाऱ्या चिमुकलीसाठी अल्लू अर्जुनने पुन्हा म्हटला 'पुष्पा'चा डायलॉग

अल्लू अर्जुन हा देशातील सर्वात मोठ्या पॅन-इंडिया स्टार्सपैकी एक असून, सर्व वयोगटांमध्ये त्याचा प्रचंड चाहतावर्ग आहे. त्याच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमुळे आणि विक्रमी बॉक्स ऑफिस यशामुळे तो सिनेसृष्टीतील आयकॉन बनला असला, तरी पडद्यामागील त्याचा साधेपणा आणि आपुलकी यामुळे तो लाखो लोकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे. नुकतेच त्याच्या टीमने एक हृदयस्पर्शी व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये त्याने ‘मेक-अ-विश फाउंडेशन’च्या माध्यमातून एका चिमुकल्या चाहतीची इच्छा पूर्ण केली. .या खास भेटीदरम्यान अल्लू अर्जुनने त्या मुलीशी मनमोकळ्या गप्पा मारल्या, तिच्या तब्येतीची विचारपूस केली आणि ‘पुष्पा’ चित्रपटातील त्याचा प्रसिद्ध डायलॉग “झुकेगा नही साला” तिच्यासोबत पुन्हा साकारला. त्यामुळे तिच्या चेहऱ्यावर आनंदाचे हास्य फुलले. तसेच ती बरी झाल्यानंतर हैदराबादला भेट देण्याचे आमंत्रणही त्याने दिले, ज्यामुळे हा क्षण आणखी खास ठरला. ‘मेक-अ-विश फाउंडेशन’चा सेलिब्रिटी अॅडव्होकेट म्हणून अल्लू अर्जुन सातत्याने जीवघेण्या आजारांशी झुंज देणाऱ्या मुलांच्या आयुष्यात आनंदाचे क्षण आणण्याचा प्रयत्न करत असतो. यामुळे तो केवळ सुपरस्टार नसून समाजासाठी संवेदनशील आणि काळजी घेणारा व्यक्ती असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. .व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये म्हटले आहे, “चित्रपटांच्या पलीकडे आनंदाची उधळण. आयकॉन स्टार अल्लू अर्जुनने ‘मेक-अ-विश फाउंडेशन’च्या माध्यमातून श्रद्धाशी संवाद साधत तिच्यासाठी आनंददायी आणि अविस्मरणीय क्षण निर्माण केला. त्याच्या मनमिळाऊ स्वभावाचे आणि करुणेचे हे सुंदर उदाहरण आहे. ” कामाच्या आघाडीवर बोलायचे झाल्यास, सलग ब्लॉकबस्टर यशानंतर अल्लू अर्जुन भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या स्टार्सपैकी एक म्हणून आपले स्थान अधिक मजबूत करत आहे. आगामी काळात तो दिग्दर्शक अॅटली यांच्या ‘राका’ या चित्रपटात दीपिका पदुकोणसोबत झळकणार आहे. याशिवाय ‘AA23’, ‘पुष्पा 3: द रॅम्पेज’ आणि इतर अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे..ती आली, तिने पाहिलं अन् जिंकून घेतलं सारं! ब्लॉकबस्टर ठरली तुंबाडची मंजुळा! दोन आठवड्यांत इतक्या कोटींची कमाई .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.