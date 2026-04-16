स्वप्नं आणि सत्याची नवी झुंज ! ‘सपने वर्सेस एवरीवन’ वेबसीरिजच्या दुसऱ्या सिझनची केली घोषणा

Entertainment News : भारताच्या सर्वाधिक लोकप्रिय एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन प्राइम व्हिडिओने आज जाहीर केले की, त्यांची बहुप्रतीक्षित प्राइम ओरिजिनल सीरिज सपने वर्सेस एवरीवन चा दुसरा सीझन १ मे रोजी जगभरात प्रीमियर होणार आहे. या सीरिजचे लेखन आणि दिग्दर्शन अंबरीश वर्मा यांनी केले असून, अरुणभ कुमार आणि विजय कोशी यांनी द वायरल फीवर (TVF) च्या बॅनरखाली याची निर्मिती केली आहे. ही एक सखोल ड्रामा सीरिज आहे जी महत्त्वाकांक्षा, बदला आणि ओळख यांसारख्या विषयांवर आधारित आहे..पहिल्या सीझनला मिळालेल्या प्रचंड यशानंतर—ज्याला IMDb वर 9.2 रेटिंग मिळाले आणि जो भारतातील सर्वाधिक प्रशंसित सीरिजपैकी एक ठरला—सपने वर्सेस एवरीवन आता नव्या सीझनसह परत येत आहे. यावेळीही अंबरीश वर्मा, परमवीर सिंह चीमा आणि विजयंता कोहली मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत, तर अभिषेक चौहान, निधी शाह आणि खुशाली कुमार महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसतील. हा दुसरा सीझन १ मे २०२६ रोजी भारतासह जगभरातील २४० हून अधिक देश आणि प्रदेशांमध्ये प्राइम व्हिडिओवर हिंदी भाषेत एक्सक्लूसिव्ह रिलीज होणार आहे..सपने वर्सेस एवरीवन सीझन २ मुंबईच्या फिल्म इंडस्ट्री आणि रिअल इस्टेट या दोन वेगळ्या जगांच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आहे आणि मागील सीझनच्या थरारक वळणापासून पुढे जातो. नवीन सीझन प्रशांत (परमवीर सिंह चीमा) यांच्या प्रवासावर आधारित आहे, जो एंटरटेनमेंटच्या अत्यंत स्पर्धात्मक दुनियेत अभिनेता म्हणून स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी झगडत राहतो. दुसरीकडे जिमी (अंबरीश वर्मा), ज्याला 'सेल्स गॉड' म्हणून ओळखले जाते, तो रिअल इस्टेट आणि राजकारणाच्या जगात अधिक खोलवर जातो..या दोघांचा प्रवास नकार, सत्तेचे खेळ आणि अनिश्चिततेने भरलेला आहे. या धोकादायक मार्गावर पुढे जाताना ते स्वतःलाच प्रश्न विचारू लागतात—नशीब आधीच ठरलेले असते का, की ते त्या लोकांच्या हातात असते जे स्वतःच्या नशिबाची सूत्रे हातात घेण्याचे धैर्य ठेवतात?."TVF सोबतची आमची दीर्घकालीन भागीदारी सतत अशा प्रामाणिक आणि जीवनाशी जोडलेल्या कथा सादर करत आली आहे, ज्या प्रेक्षकांच्या मनाला भिडतात. पंचायत पासून एस्पिरेंट्स पर्यंत, या कथांनी जगभरातील प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत," असे प्राइम व्हिडिओ इंडिया येथील कंटेंट लायसेंसिंगचे संचालक आणि प्रमुख मनीष मेघानी यांनी सांगितले.ते पुढे म्हणाले, "सपने वर्सेस एवरीवन ही देखील तशीच एक कथा आहे. पहिला सीझन अत्यंत प्रभावी ठरला होता, ज्यात आजच्या अत्यंत स्पर्धात्मक जगात स्वप्ने पूर्ण करण्याच्या वास्तवाला सुंदरपणे मांडले गेले. आता दुसऱ्या सीझनमध्ये stakes अधिक मोठे आहेत. अंबरीश आणि परमवीर यांच्या उत्कृष्ट अभिनयासह आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की हा नवीन सीझन त्या यशाला पुढे नेईल आणि महत्त्वाकांक्षा, नाती आणि स्वप्नांची खरी किंमत अधिक खोलवर उलगडेल.".सीरिजचे सह-निर्माते विजय कोशी म्हणाले, "सपने वर्सेस एवरीवन ची सुरुवात एक अत्यंत वैयक्तिक कथा म्हणून झाली होती, जी महत्त्वाकांक्षा आणि तिच्या संघर्षावर आधारित होती. पहिल्या सीझनला मिळालेली प्रतिक्रिया आमच्या अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त होती. प्रेक्षकांनी या कथेशी, पात्रांशी आणि भावनिक खोलीशी इतक्या घट्टपणे जोडले जाणे खूप उत्साहवर्धक होते..सीझन २ मध्ये आम्ही या प्रवासाला पुढे नेले आहे—या विश्वाचा अधिक विस्तार केला आहे आणि पात्रांना अधिक सखोलपणे मांडले आहे. प्राइम व्हिडिओसोबतचे आमचे सहकार्य दीर्घकाळापासून चालू आहे आणि ते अत्यंत समाधानकारक राहिले आहे. आमच्या अनेक आवडत्या कथा या मंचावर सादर करता आल्या. सपने वर्सेस एवरीवन चा नवीन सीझनही या यादीत सामील होत आहे याचा आम्हाला खूप आनंद आहे, आणि ही कथा भारतासह २४० हून अधिक देश आणि प्रदेशांतील विविध प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवताना आम्हाला अभिमान वाटतो.".