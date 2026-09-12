बापरे! अमीषा पटेलच्या आईच्या घरातून डायमंड डायमंडचे दागिने चोरीला; घरातील हाऊस हेल्पला अटक

ASHA PATEL RS 5 LAKH DIAMOND BANGLE STOLEN: 'गदर' फेम अभिनेत्री अमीषा पटेल काही न काही कारणामुळे नेहमीच चर्चेत असते. तिने अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. तिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. कामासोबतच ती तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा चर्चेत असते. दरम्यान आता अमीषा पटेलच्या जवळच्या व्यक्तीसंबंधात एक बातमी समोर आलीय. अमीषा यांच्या आईच्या घरातून हिऱ्याचे दागिने चोरीला गेलेत. .माहितीनुसार, अमीषा यांच्या आई आशा पटेल यांच्या घरातून लाखो रुपयांचं हिऱ्याचं कंगन चोरीला गेलय. तसंच पोलिसांनी घरातील एक हाऊस हेल्परला अटक केलीय. ती आरोपी महिला विरार इथली रहिवाशी असून तिचं नाव सीमा विनोद घाटे असं आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून ती आशा पटेल यांच्या घरी काम करते. .अशा पटेल यांच्या घरातून जानेवारीमध्ये ५ लाख रुपयांचं डायमंड जडित कंगन चोरीला गेलं होतं. त्यानंतर चोरीमध्ये मात्र सीमा हिचा असल्याचा आशा पटेल यांचा संशय होता. त्यांनी तिची चौकशी केली, परंतु तिने चोरी केली नसल्याचं सांगितलं. यानंतर आशा पटेल यांनी मरीन ड्राइव्ह पोलिसांशी संपर्क साधत तक्रार दाखल केली. भारतीय न्याय संहिता (BNS) मधील कलम ३०६ अंतर्गत या प्रकरणी FIR दाखल करण्यात आली..पोलिसांच्या तपासादरम्यान सीमा घाटे हिचा शोध घेत तिला विरारमधून ताब्यात घेतलं. त्यानंतर तिला न्यायालयात हजर करत १५ सप्टेबरपर्यंतची कोठडी सुनावली आहे. परंतु चोरीला गेलेले दागिने अद्याप पोलिसांना परत मिळाले नसून तपास सुरु आहे..दरम्यान अमिषा पटेल यांच्या कामाबद्दल बोलायचं झालं तर अमीषा पटेल यांनी २००० साली ऋतिक रोशनसोबत ‘कहो ना... प्यार है’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. या ब्लॉकबस्टर चित्रपटामुळे त्या रातोरात लोकप्रिय झाल्या. त्यानंतर त्यांनी अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये काम केलं..अक्षय कुमारचा खतरनाक अवतार अन् सैफ अली खानची कमाल; ‘हैवान’मध्ये रंगली जबरदस्त जुगलबंदी, कसा आहे सिनेमा?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.