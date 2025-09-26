अविवाहित अमीषा पटेलला 'या' अभिनेत्यासोबत करायचाय 'वन नाईट स्टॅंड' म्हणाली.. 'मी त्याच्यासाठी काही पण करु शकते'

गदर चित्रपटातून घराघरात पोहचलेली अभिनेत्री अमीषा पटेल हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. ती नेहमीच तिच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत असते. वयाच्या 50 ओलांडलेली अमीषा अजूनही अविवाहित आहे. परंतु नुकतच तिने एका मुलाखतीत ती तिच्या प्रेमाबद्दल, क्रशबद्दल मनमोकळेपणाने बोलली आहे. रणवीर अल्लाहबादियाच्या पॉडकास्टला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये तिने सांगितलं की, 'मी माझ्या आवडत्या अभिनेत्यासोबत काहीही करु शकतो. वन नाईट स्टॅड सुद्धा करायला तयार आहे.' दरम्यान सध्या सोशल मीडियावर तिच्या वक्तव्याची चर्चा होताना पहायला मिळतय. .अमीषा पटेल म्हणाली की, 'माझं टॉम क्रूझवर प्रचंड क्रश आहे. जर तुम्ही टॉम क्रूझला तुमच्या पॉडकास्टमध्ये बोलावणार असाल तर, मला पण बोलवा, मी नक्की येईल. मला लहानपणापासूनच टॉम क्रूझ खुप आवडतो. माझ्या पेंसिल बॉक्समध्ये, माझ्या फाईलमध्ये टॉमचे फोटो असायचे. माझ्या रुममध्ये सुद्धा फक्त टॉम क्रूझचे फोटो असायचे. तो लहानपणापासून आजपर्यंत माझा क्रश आहे.'.पुढे बोलताना अमिषा म्हणाली की, 'मी नेहमीच मस्करीमध्ये बोलत असते की, मला टॉम क्रूझ इतका आवडतो की, मी त्याच्यासाठी माझे तत्व, बंधन सगळे तोडून त्याच्यासोबत जाऊ शकते. तसंच मी त्याच्यासाठी काहीही करु शकते. जर तुम्ही मला विचारत असाल की, मी त्याच्यासोबत वन नाईट स्टॅंड करु शकते का? तर हो मी हे करु शकते' असं तिने तिच्या मुलाखतीमध्ये म्हटलय. .अमिषाने फक्त या मुलाखतीमध्ये नाहीतर काही वर्षीपूर्वी रेड कार्पेट कार्यक्रमात सुद्धा टॉम क्रूझचं कौतूक केलय. तिला कार्यक्रमात विचारण्यात आलं की, 'तुम्हाला कोणत्या अभिनेत्यासोबत काम करायला आवडेल' त्यावर आमिषा म्हणाली की, 'मला असा अभिनेता आवडले. जो जगात नंबर वन वर आहे. तसंच ती बोलताना म्हणाली की, मला जर संधी मिळाली तर मी टॉम क्रूझसोबत लग्न सुद्धा करु शकते.' सध्या अमिषा पटेलचं वक्तव्य सोशल मीडियावर व्हायरल होतय..Prajakta Mali: 'आईला माझं नाव 'लिना' ठेवायचं होतं' प्राजक्ता माळी किस्सा शेअर करत म्हणाली...'माझा चेहरा हा...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.