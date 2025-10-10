"काही अभिनेते फक्त 8 तास काम करतात पण " 8 तास शिफ्टवरुन झालेल्या ट्रोलिंगवर दीपिका व्यक्त ; म्हणाली..

Bollywood News Update : बॉलिवूडमधील दिग्गज अभिनेत्री आणि दुआची आई दीपिका पदुकोणने 8 तासाच्या शिफ्टच्या मागणीवरून झालेल्या ट्रोलिंगबद्दल पहिल्यांदाच उघडपणे भाष्य केलं. यावेळी तीन इंडस्ट्रीमध्ये होणाऱ्या भेदभावाबद्दल अप्रत्यक्षरीत्या खुलासा केला. काय म्हणाली दीपिका जाणून घेऊया..नुकतीच तिने सीएनबीसी टीव्ही 18 ला मुलाखत दिली. यावेळी तिने स्पिरीट आणि कल्की 2898 AD या सिनेमातून 8 तासाच्या शिफ्टच्या मागणीमुळे काढण्यात आलं यावर भाष्य केलं. सोशल मीडियावर तिची ही मुलाखत गाजते आहे. .ती म्हणाली की, "जर एक महिला असूनही मी खूप आग्रही वाटतेय तर ते तसेच राहू. हे उघड गुपित आहे की भारतीय सिनेविश्वातील अनेक पुरुष कलाकार, सुपरस्टार वर्षानुवर्षं आठ तासांच्या शिफ्टमध्ये काम करतात. पण त्याचा उल्लेख कधीच कोणत्याही बातमीमध्ये झाला नाही, त्याचे मथळे बनले नाहीत."."मला कुणाचं नाव घ्यायची इच्छा नाही किंवा मला या सगळ्याचा खुलासा करायचं नाहीये पण हे सर्वमान्य आहे की बरेच पुरुष कलाकार अनेक वर्षं दिवसाला फक्त आठ तास काम करतात. त्यापैकी अनेकजण सोमवार ते शुक्रवार आठ तास काम करतात. सुट्टीच्या दिवशी ते काम करत नाहीत. जर भारतीय सिनेविश्व हा एक उद्योग आहे आणि त्याला तसं बोललं जात तर आम्ही कधीच इथे एक बिझनेस असल्यासारखं काम केलेलं नाहीये.".स्पिरिटीमध्ये काम करता असताना मुलीसोबत राहण्यासाठी दीपिकाने आठ तासांची शिफ्ट मागितल्याचा खुलासा दिग्दर्शक संदीप वांगा रेड्डीने केला होता. ही मागणी पूर्ण न झाल्याने ती या सिनेमातून बाहेर पडल्याचं त्यांनी सांगितलं. तर कल्की मधून याच कारणामुळे बाहेर पडल्याची चर्चा होत आहे. त्यामुळे दीपिकाला सोशल मीडियावर ट्रोलही करण्यात आलं होतं. .सध्या दीपिका किंग या शाहरुखच्या आगामी सिनेमात काम करतेय. याशिवाय अल्लू अर्जुनबरोबर त्याने 'AA22x26' या सिनेमात काम करत आहेत. .Video : स्वानंदी समरचा साखरपुडा होणार ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश "आता खऱ्या अर्थाने मालिका सुरू झाली".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.