90 कोटींचं कर्ज, 55 खटले अन् बँक खात्यात शून्य रुपये; अमिताभ बच्चन यांनी पुन्हा कसं उभं केलं 4000 कोटीचं साम्राज्य?

AMITABH BACHCHAN FINANCIAL CRISIS AND BANKRUPTCY: बॉलिवूडचे प्रसिद्ध अभिनेने अमिताभ बच्चन यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. १९७० च्या दशकामध्ये त्यांना 'अँग्री यंग मॅन' म्हणून सुद्धा ओळखलं जायचं. त्यांनी आपल्या अभिनयाच्या जोरावर त्यांनी स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. आपल्या अभिनयातून कोट्यवधींचं साम्राज्य निर्माण केलंय. परंतु त्यांच्या आयुष्यात असा एक काळ आला होता जेव्हा त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला होता. त्यांच्यावर तब्बल ९० कोटी रुपयांचं कर्ज झालं होतं. तसंच त्यावेळी त्यांचा बँक बॅलेन्स सुद्धा शून्य होता. इतकंच काय तर त्यांच्या मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई सुद्धा करण्यात आली होती. तसंच त्यांच्यावर सुमारे ५५ कायदेशीर प्रकरणं सुद्धा सुरु होती. .१९८० मध्ये अमिताभ बच्चन यांनी राजकारणात प्रवेश केला. त्यावेळी ते काही काळ चित्रपटापासून दूर राहिले. परंतु नंतर ते पुन्हा सिनेसृष्टीत परतले, तेव्हा मनोरंजनविश्वाचं चित्र बदललं होतं. त्यांना हवं तसं यश मिळत नव्हतं. अशा वेळी त्यांनी व्यवसायात पाऊल ठेवलं. त्यांनी १९९५ मध्ये 'अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड' कंपनीची स्थापना केली. यात चित्रपट निर्मितीपासून ते मनोरंज क्षेत्रातील विविध उपक्रमांपर्यंत कंपनीचा विस्तार करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. पंरतु यात अपेक्षित फायदा झाला नाही. उलट कंपनीचं दिवाळं निघालं. कंपनीच्या व्यवहारांमध्ये त्यांनी आणि जया बच्चन यांनी अनेक ठिकाणी वैयक्तिक हमी दिली होती. त्यामुळे संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर आली. .एका मुलाखतीत अमिताभ यांनी त्यांच्या आर्थिक संकटाबद्दल सांगितलं होतं. पत्रकार वीर संघवी यांच्याशी बोलताना म्हणालेले की, त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. वैयक्तिक हमी दिल्यामुळे सुमारे ९० कोटी रुपये परतफेड करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली होती..अमिताभ यांनी सांगितलं होतं की, त्यांच्याविरोधात सुमारे ५५ कायदेशीर प्रकरणं होती. कर्जदार दररोज त्यांच्या घरी येत होते. या परिस्थितीमुळे त्यांना मानसिक त्रास आणि अपमानाचा सामना करावा लागला. यापूर्वी आपल्या कंपनीशी जोडले जाण्यास उत्सुक असलेले काही लोकही संकटाच्या काळात दूर गेले होते. १९९० च्या दशकाच्या अखेरीस त्यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांचं कर्ज होतं. उत्पन्नाचे स्रोत बंद झाले होते आणि सरकारी यंत्रणेकडून त्यांच्या घराची तपासणी करण्यात आली होती. त्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात एकही रुपया शिल्लक नव्हता..या कठीण काळात धीरुभाई अंबानी यांनी अमिताभ बच्चन यांना मदतीचा हात पुढे केला. अनिल अंबानी मार्फत त्यांना मदत करण्याची तयारी दर्शवली. परंतु बिग बींनी मदत स्वीकारण्यास नकार दिला. स्वतःच्या मेहनतीने या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला..जेव्हा अमिताभ बच्चन यांच्या आर्थिक संकट ओढावलं होतं, त्यावेळी अभिषेक बोस्टनमध्ये विद्यापिठात शिक्षण घेत होता. वडिलांची परिस्थिती लक्षात घेता त्याने भारतात परत येण्याचा निर्णय घेतला. एकदा रणवीर अलाहबादियाच्या पॉडकास्टमध्ये बोलताना अभिषेकने सांगितलं की, 'वडिलांची अर्थिक अडचण असताना तो बोस्टनमध्ये बसून राहू शकत नव्हता. वडिलांना कुटुंबाच्या जेवणाची व्यवस्था कशी करायची याची चिंता होती. परिस्थिती इतकी वाईट होती की, ते घरखर्चासाठी आपल्याच कर्मचाऱ्यांकडून पैसे उधार घेत होते.' असं अभिषेकनं सांगितलं. .त्यानंतर त्यांनी यश चोप्रा यांच्या 'मोहब्बतें' या चित्रपटात काम केलं. २००० मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटात अमिताभ बच्चन यांनी साकारलेली भूमिका विशेष गाजली. त्याच वर्षी जुलैमध्ये 'कौन बनेगा करोडपती' या कार्यक्रमाच्या पहिल्या पर्वालाही सुरुवात झाली. या कार्यक्रमामुळे अमिताभ यांना प्रेक्षकांशी नव्या माध्यमातून जोडण्याची संधी मिळाली..माधुरी दीक्षितच्या मुलांचं करिअर काय? निवडली वेगळी वाट; लेकांच्या करिअरबद्दल बोलताना म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.