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महिलांविषयीचा 'तो' प्रश्न आणि स्पर्धकाने खेळ सोडला; बरोबर उत्तराने मिळाले असते ५० लाख; तुम्हाला येतंय का उत्तर?

KBC 18 Contestant Left 50 Lakh Question: 'कौन बनेगा करोडपती' चा १८ व सीझन सुरू झालाय. यात स्पर्धकाला विचारण्यात आलेल्या १४ व्या प्रश्नच उत्तर देता आलं नाहीये.
kbc 18

kbc 18

esakal

Payal Naik
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हिंदी सोनी टीव्हीवरील सगळ्यात जास्त पाहिला जाणारा कार्यक्रम म्हणजे 'कौन बनेगा करोडपती'. या कार्यक्रमातचे लाखो प्रेक्षक आहेत. अनेक स्पर्धक हॉट सीटवर अमिताभ बच्चन यांच्यासमोर बसता येण्याच्या आशेने कार्यक्रमात सहभागी होतात. यातील काही स्पर्धक लगेच बॅड होतात तर काही आर्ध्यातून खेळ सोडतात. मात्र काही थेट करोडपती होऊनच घरी जातात. नुकताच 'कौन बनेगा करोडपती' चा १८ वा सीझन सुरू झालाय. त्यात या शोच्या नव्या भागात एक स्पर्धक सहभागी झाल्या होत्या. त्यांनी १३ प्रश्नांची अचूक उत्तरं दिली होती. मात्र १४ व्या प्रश्नावर त्यांनी हार मानली. काय होता तो प्रश्न?

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