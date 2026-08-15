महिलांविषयीचा 'तो' प्रश्न आणि स्पर्धकाने खेळ सोडला; बरोबर उत्तराने मिळाले असते ५० लाख; तुम्हाला येतंय का उत्तर?

हिंदी सोनी टीव्हीवरील सगळ्यात जास्त पाहिला जाणारा कार्यक्रम म्हणजे 'कौन बनेगा करोडपती'. या कार्यक्रमातचे लाखो प्रेक्षक आहेत. अनेक स्पर्धक हॉट सीटवर अमिताभ बच्चन यांच्यासमोर बसता येण्याच्या आशेने कार्यक्रमात सहभागी होतात. यातील काही स्पर्धक लगेच बॅड होतात तर काही आर्ध्यातून खेळ सोडतात. मात्र काही थेट करोडपती होऊनच घरी जातात. नुकताच 'कौन बनेगा करोडपती' चा १८ वा सीझन सुरू झालाय. त्यात या शोच्या नव्या भागात एक स्पर्धक सहभागी झाल्या होत्या. त्यांनी १३ प्रश्नांची अचूक उत्तरं दिली होती. मात्र १४ व्या प्रश्नावर त्यांनी हार मानली. काय होता तो प्रश्न?.KBC च्या या भागात डॉ. जागृती अग्रवाल सहभागी झाल्या होत्या. त्यांनी अमिताभ बच्चन यांनी विचारलेल्या सुरुवातीच्या १३ प्रश्नांची योग्य उत्तरं दिली. त्यांना १४ वा प्रश्न विचारण्यात आला. हा प्रश्न ५० लाखांसाठी विचारण्यात आलेला. मात्र या प्रश्नाचं उत्तर जर चुकलं असतं तर त्यांना अवघे ५ लाख मिळाले असते. त्यामुळे त्यांनी खेळ सोडण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रश्न महिलांबद्दल होता. केबीसी १८ मध्ये विचारण्यात आलेला प्रश्न असा की, १९१० मध्ये कोपनहेगन येथे झालेल्या 'इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑफ वर्किंग विमेन'मध्ये आंतरराष्ट्रीय महिला दिनची कल्पना कोणी मांडली होती?" या प्रश्नाचे पर्याय होते - A) जेन ॲडम्स, B) एमेलिन पॅंकहर्स्ट, C) रोझा लक्झमबर्ग, D) क्लारा जेटकिन..जागृती यांना वाटत होतं की याचं योग्य उत्तर D) आहे. पण खात्री नसल्याने त्यांनी खेळ सोडला. मात्र त्यांचा अंदाज बरोबर होता. D)क्लारा जेटकिन हेच या प्रश्नाचं योग्य उत्तर होतं. क्लारा जेटकिन या एक जर्मन सामाजिक कार्यकर्त्या होत्या. १९१० मध्ये कोपनहेगन येथे झालेल्या परिषदेत त्यांनी महिलांच्या सन्मानार्थ एक विशेष दिवस साजरा करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आणि १९ मार्च १९११ रोजी पहिला 'आंतरराष्ट्रीय महिला दिन' साजरा करण्यात आला. त्यानंतर दरवर्षी हा दिवस साजरा करण्यात येतो. .अभिजीत खांडकेकरची मेहुणी आहे ही मराठी अभिनेत्री; गाजवतेय मालिका; म्हणते- माझ्या लग्नात त्यांनी खुर्च्या उचलल्यात....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.