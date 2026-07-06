मी यूपीचा, मला अयोध्येत जमीन घ्यायचीय; पहाटे ३ वाजता बिग बींनी केलेला फोन, आतापर्यंत कोट्यवधींची खरेदी

अयोध्येतील राम मंदिराचं बांधकाम सुरू होताच तिथल्या जमिनींचे दर गगनाला भिडले. व्यावसायिकच नव्हे तर चित्रपटसृष्टीतील बड्या कलाकारांनीही अयोध्येत जमीन घेतलीय. द हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढाच्या अध्यक्षांनी अयोध्येतील जमिन खरेदीबाबतचा एक किस्सा सांगितलाय. त्यात अमिताभ बच्चन यांनी अयोध्येत जमीन खरेदी केली हे सांगताना फोन कॉलची आठवण सांगितली. अयोध्येत जमीन घेण्यासाठी अमिताभ बच्चन यांनी पहाटे तीन वाजता अभिनंदन लोढा यांना फोन केला होता. फोन उचलला गेला नाही तेव्हा अमिताभ बच्चन यांनी टेक्स्ट मेसेज केला होता. Ayodhya Property News: Amitabh Bachchan's Early Morning Call Reveals Crores Worth of Land Investments.अभिनंदन लोढा म्हणाले की, पहाटे बरेच मिस कॉल होते. मी झोपून उठल्यावर पाहिलं तर मेसेजही आला होता. त्यात लिहिलं होतं की, मी अमिताभ बच्चन, तुमच्या वेळेनुसार प्लीज फोन करा. बिग बींचा मेसेज वाचून लगेचच कॉल केला. त्यावेळी त्यांनी मी युपीचा आहे आणि मला अयोध्येत जमीन घ्यायचीय सांगितलं..Ayodhya Donation Fraud: मोबाईल चॅटमुळे उघड झाले २ कोटींच्या चोरीचे रहस्य! राम मंदिर देणगी घोटाळ्याचा मुख्य मास्टरमाइंड अखेर समोर!.अमिताभ बच्चन यांनी सुरुवातीला १५ हजार चौरस फूट जमीन खरेदी करायचं असल्याचं म्हणत किंमत विचारली होती. १५ कोटी रुपये किंमत सांगताच दुसऱ्याच दिवशी पैसे पाठवले होते. गेल्या काही वर्षात अमिताभ बच्चन यांनी अनेक भूखंड अयोध्येत खरेदी केले आहेत..अयोध्येत जवळपास ३५ कोटी रुपये किंमतीची २. ६७ एकर जमीन अमिताभ बच्चन यांनी खरेदी केलीय. लोढा यांच्या ७५ एकरात पसरलेल्या सरयू प्रोजेक्टमध्ये हा भूखंड आहे. त्याआधी मे २०२५मध्ये सरयूजवळच ४० कोटींची २५ हजार चौरस फूट जमीन खरेदी केली. तर २०२४ मध्ये सरयूत १० हजार चौरस फूट भूखंड घेतला होता..राम मंदिर बांधकामानंतर अयोध्येतील इन्फ्रास्ट्रक्चर मोठ्या प्रमाणावर विकसित झालंय. रेल्वे, एअरपोर्ट, रस्त्यांची कामं झाली आहेत. अनेक ठिकाणी जमीनींच्या किंमती वाढल्या आहेत. सरयू रिव्हरफ्रंट आणि राम मंदिर कॉरिडोरच्या जवळ जमिनीची किंमत चार ते पाच पटींनी वाढलीय. अयोध्येत रणबीर कपूर, कृती सेनन, कार्तिक आर्यन यांनीही जमिन खरेदी केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.